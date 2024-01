Ecco l’indirizzo e-mail a cui scrivere per diventare chitarrista degli Smashing Pumpkins

Sembra il metaverso, ma non è. Gli Smashing Pumpkins sono alla ricerca di un nuovo chitarrista, e per riempire il posto vacante hanno deciso di rivolgersi a tutti i loro follower.

«Gli Smashing Pumpkins sono alla ricerca di un chitarrista. Chiunque sia interessato potrà prendere parte al processo di selezione. Inviare CV e ulteriori materiali a SPGuitar@redlightmanagement.com», questo quanto scritto nella caption.

L’annuncio è stato pubblicato a seguito dell’uscita dal gruppo di Jeff Schroeder, che aveva accompagnato la band dal 2007. Le parti si sarebbero salutate rimanendo in buoni termini. Queste le parole di Schroeder: «Questi 16 anni con la band mi hanno lasciato ricordi incredibili, troppi per elencarli tutti. È stato molto difficile, ma alla fine ho deciso di lasciare gli Smashing Pumpkins e imboccare una strada leggermente diversa. Voglio ringraziare Billy [Corgan], Jimmy [Chamberlain], James [Iha] e Jack per essere stati sia compagni stupendi che ottimi amici. Mi mancherà tantissimo condividere il palco con voi. Faccio loro tutti i migliori auguri per il futuro. Io sarò lì, a guardare e ascoltare».

Parimenti, gli Smashing Pumpkins hanno rivolto parole di apprezzamento nei confronti di Schroeder: «Le parole non bastano per esprimere la nostra gratitudine per l’amico che è, e perché è rimasto al fianco della band sia con il buono che con il cattivo tempo».

