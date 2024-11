Guarda Jeremiah Fraites dei Lumineers, Max Casacci, Willie Peyote celebrare Torino per le Nitto ATP Finals 2024

Dal 10 al 17 novembre Torino tornerà ad essere la capitale del tennis mondiale. Per questa edizione delle Nitto ATP Finals, inoltre, l’entusiasmo sarà ancora maggiore: sarà infatti la prima volta si terranno in città con un italiano leader del ranking mondiale.

Mentre l’attesa di veder Jannik Sinner aumenta di giorno in giorno, anche la musica italiana ha voluto scendere in campo per celebrare Torino. E da quest’idea che nasce Play TO Tennis, progetto video realizzato dall’agenzia di comunicazione Mate su incarico di Visit Piemonte e Città di Torino, in cui la musica diventa così filo conduttore per raccontare la città.

Quattro mesi di riprese tra i luoghi cardine della città – dai Murazzi a Parco del Valentino, da Porta Palazzo ai Docks Dora, dal centro a San Salvario – con protagonisti alcuni volti noti della musicale italiana e internazionale come Jeremiah Fraites dei Lumineers, Silvia Massarelli, prima direttrice d’orchestra a vincere il prestigioso Grand Prix de direction d’orchestre, i torinesi Willie Peyote, Eugenio in Via di Gioia, Shade, Epoque, ma anche Alex Britti e Nikki e, immancabilmente, Max Casacci, co-fondatore dei Subsonica e compositore del brano che fa da colonna sonora al progetto titolato 100% tennis: ATP Finals but the bass. L’obiettivo: raccontare Torino attraverso temi come diversità, integrazione, vocazione internazionale.

Il risulto è Play TO Tennis, un video che da ieri è disponibile su YouTube. In correlato anche una playlist Spotify (si ascolta qui) con i brani degli artisti coinvolti e altre canzoni su Torino.