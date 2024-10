Gli Iron Maiden hanno reso omaggio a Paul Di’Anno in concerto: il video

Dopo il messaggio diffuso sui social, gli Iron Maiden hanno reso omaggio a Paul Di’Anno, il cantante dei primi due album scomparso lunedì a 66 anni.

È successo ieri sera, durante il concerto che la band ha tenuto all’Xcel Energy Center di St. Paul, Minnesota, prima di suonare The Time Machine, una delle canzoni dell’ultimo album della band Senjutsu.

Al posto di fare la solita introduzione al pezzo, Bruce Dickinson, che ha sostituito Di’Anno a partire dal terzo album, quello del boom, The Number of the Beast, ha parlato del cantante. «Come probabilmente saprete, è morto il nostro amico, il membro della nostra band Paul Di’Anno e se non ne eravate a conoscenza, ora lo sapete. Paul è stato determinante per i primi due album, ha aperto la strada con Killers e col primo disco. Una voce fuori dal comune, devoto al rock and roll fino all’ultimo istante di vita».

Dickinson ha poi chiesto a tutti, «a chi era già nato e ricorda quei primi dischi, quando non c’ero io nella band ma c’era lui, ai fan delle cose che ha fatto coi Battlezone e delle altre cose soliste, a chi ascolta pezzi come Remember Tomorrow, che sono grandiosi, prendetevi qualche secondo, chiudete gli occhi, state in silenzio e dite dentro di sé: “Grazie, boss, per quello che hai fatto”».

Dopo alcuni secondi di silenzio, Dickinson ha continuato: «Quindi, Paul, se ci stai ascoltando, questo è un messaggio diretto da Minneapolis a ovunque tu sia, al piano di sopra o al piano di sotto: Minneapolis, urla per Paul Di’Anno!».