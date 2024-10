È morto Paul Di’Anno, ex cantante degli Iron Maiden

L’ex cantante degli Iron Maiden Paul Di’Anno è morto all’età di 66 anni, lo ha annunciato la famiglia con un comunicato. Il suo vero nome era Paul Andrews ed è morto nella sua casa di Salisbury, nel Wiltshire, UK.

Di’Anno è stato il frontman della band nei due album Iron Maiden del 1980 e Killers del 1981, prima di essere sostituito dall’attuale cantante Bruce Dickinson.

«A nome della famiglia, la Conquest Music è addolorata nel confermare la morte di Paul Andrews, conosciuto professionalmente come Paul Di’Anno. Paul è mancato nella sua casa di Salisbury all’età di 66 anni», si legge nel comunicato.

Dopo aver lasciato gli Iron Maiden, Paul Di’Anno ha avuto continuato con alcuni gruppi come Battlezone e Killers, oltre a numerose uscite da solista. Negli ultimi anni aveva affrontato gravi problemi di salute ma non aveva mai smesso di esibirsi. Era atteso anche in Italia, a dicembre, per quattro date.