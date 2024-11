Paul Di’Anno, svelate le cause della morte dell’ex Iron Maiden

News Musica

Nel 2025 uscirà un documentario su Paul Di’Anno: «Farà vedere quant’è stata dura la sua vita nell’ultimo decennio»

L’ex cantante degli Iron Maiden era costretto a esibirsi su una sedia a rotelle. «Vedrete quanto ha lottato per rimettersi in piedi, letteralmente, emotivamente e professionalmente». Per Steve Harris, che aveva riallacciato i contatti, «fare concerti lo aiutava ad andare avanti»