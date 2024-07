Geolier, nuove date nei palazzetti per il 2025

Nel pieno del tour estivo, che lo ha visto per 3 show sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Geolier ha comunicato nuove date per l’anno prossimo.

Un tour nei palazzetti, 5 concerti speciali previsti per i prossimi mesi. Ecco le date:

15 marzo 2025 – Jesolo (ve) – Palazzo del turismo – data zero

21 marzo 2025 – Milano – Unipol forum

23 marzo 2025 – Torino – Inalpi arena

25 marzo 2025 – Bologna – Unipol arena

28 marzo 2025 – Roma – Palazzo dello sport

25 luglio 2025 – Napoli – Ippodromo di agnano

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14.00 di lunedì 8 luglio su Ticketone.it e nei punti vendita abituali.