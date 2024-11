Geolier annuncia ‘Dio lo sa – Atto II’

Geolier torna il il 22 novembre con il secondo capitolo del suo ultimo album, Dio lo sa – Atto II. Lo ha comunicato lui stesso con un post su Instagram:

Geolier ha da poco annunciato anche l’uscita del suo primo libro Per sempre, nelle librerie dal 19 novembre. Un racconto che lo vede ripercorrere le tappe che lo hanno portato a diventare quello che è oggi, inclusi i palchi importanti, da Sanremo al sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. «Ho scritto un libro perché la mia speranza è che i ragazzi che seguono Geolier capiscano che c’è di meglio che stare in mezzo alla strada».