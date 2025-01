Gazzelle ha annunciato un nuovo disco, ‘Indi’

Indi: questo il titolo del nuovo album di Gazzelle (al secolo Flavio Bruno Pardini), annunciato poco fa dal cantautore e in uscita il 24 gennaio.

Un teaser del progetto era arrivato nei giorni attraverso il profilo social ufficiale dell’artista, dove era comparso un video ispirato a una delle scene più note di Forrest Gump (la corsa attraverso l’America):

Nel voiceover del video si ascolta: «Vorrei dire qualcosa sulla vita. Ok ma come si fa a parlare della vita? È come se la farina sapesse parlare della pizza che diventerà, o come se una giornata stupenda sapesse parlare della giornata tremenda in cui si trasformerà. Io penso che noi siamo solo un momento dopo un altro momento, oppure come la forma senza forma delle nuvole, quella che sembra che tra 5 minuti pioverà. Ecco, mi sa che è meglio se torniamo a casa. È meglio se torniamo a casa». La caption era stata breve: «Indi il mio nuovo disco», che nel titolo gioca con il nome, indie, del genere musicale a cui Gazzelle si è da sempre legato.

Sempre nei giorni scorsi, per le strade di Roma e Milano erano comparsi alcuni manifesti con la scritta “L’Indi è morto”.

Anticipato dai due singoli Come il pane e Noi no, Gazzelle torna a due anni di distanza dal disco precedente, Dentro. Intanto erano già stati annunciati due live estivi per l’artista, il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno a Milano, a San Siro.

Ecco la track list dell’album:

Piango anche io

Grattacieli meteoriti gli angeli

Noi no

Stammi bene

Come il pane

Da capo a 12

Foglie

Il mio amico si sposa

Tutto qui

Mezzo secondo

Non lo sapevo