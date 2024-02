Sette canzoni su dieci della classifica Debut Global di Spotify vengono da Sanremo 2024

Spotify ha diffuso la Top Songs Debut Global, la classifica delle canzoni più ascoltate nel mondo (Stati Uniti esclusi) nelle prime 72 ore dall’uscita, o meglio, tra venerdì (quando escono tradizionalmente i pezzi nuovi), sabato e domenica.

Sette canzoni su dieci di questa classifica vengono da Sanremo 2024. Due sono sul podio, subito dietro Talking di Kanye West e Ty Dolla $ign. Si tratta di Tuta gold di Mahmood, che è al secondo posto, e I p’ me, tu p’ te di Geolier, al terzo.

Sinceramente di Annalisa è al quinto, la canzone vincitrice del Festival La noia di Angelina Mango è al sesto, Tu no di Irama al settimo, Casa mia di Ghali all’ottavo, Tutto qui di Gazzelle al decimo. Unici pezzi non italiani, oltre a quello di Ye, sono Forever di Noah Kahan e Make You Mine di Madison Beer.

Gli ascolti riflettono in parte la classifica del Festival, che trovate qui. I primi sei piazzati a Sanremo sono anche nella Top Songs Debut Global. Fa eccezione il settimo, Gazzelle, che a Sanremo è arrivato undicesimo.

La presenza in questa classifica non è certo una novità per le canzoni di Sanremo, ma supera il risultato dell’anno scorso, quando i pezzi del Festival nella Top Songs Debut Global erano sei su dieci. Nel 2022 erano quattro su dieci.

Nel caso vi chiediate come sia possibile che le canzoni italiane abbiano questa resa a livello globale, lo abbiamo spiegato qui interpretando alcuni addetti ai lavori: è un mix di ascolti compulsivi da parte degli italiani, competizione, fissa per le novità, diffusione in Italia di Spotify, che è la piattaforma egemone e che incoraggia il culto dei numeri.