“Tuo padre che si fa una canna mi fa sentire solo più vecchio”: Gazzelle ha pubblicato il nuovo singolo ‘Noi no’

Gazzelle ha pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Noi no ed è una canzone nostalgica che parla di felicità, ricordi, oggetti: «Eravamo belli come l’imbrunire, come film degli anni ’90, come caschi in testa pieni di adesivi, come una domenica calma, come guardare da dietro una tenda qualcuno che dà una festa e noi no”.

«L’ho scritta un anno fa, in autunno, mentre cambiavo casa e aprivo uno ad uno gli scatoloni dove c’erano un sacco di cose, per lo più inutili, che mi portavo dietro da diversi anni», spiega il cantautore in un comunicato stampa. «Aprendo ogni scatola mi sono reso conto che c’era così tanta roba da buttare o da regalare, così tanto tempo perduto, così tante energie sprecate, rimorsi, rimpianti, e pupazzetti strani… insomma c’era davvero di tutto. Di tutto, tranne noi. Chissà dove siamo finiti… forse in un camion dei traslochi, forse ad una festa a cui non eravamo stati invitati, forse dentro a un sabato. Oppure chissà, forse siamo ancora qui anche se non ci siamo più».

Gazzelle si esibirà il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano.