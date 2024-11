Ed Sheeran vince anche in secondo grado: non ha copiato Marvin Gaye

Ed Sheeran è uscito vincitore ancora una volta nel caso riguardante il copyright di Thinking Out Loud. Venerdì, la Corte d’appello degli Stati Uniti per il secondo grado ha stabilito che la hit di Sheeran non viola il copyright di Let’s Get It On di Marvin Gaye, citando che le canzoni condividono solo i “fondamentali elementi musicali”, secondo quanto scrive Billboard .

Il caso originale, presentato da Structured Asset Sales, una società che possiede una piccola quota della canzone di Gaye, sosteneva che Sheeran avesse copiato una progressione di accordi e il ritmo dal brano del 1973.

«Siamo lieti che il secondo grado abbia concordato con il giudice Stanton che Ed Sheeran e Amy Wadge non hanno rubato alcun elemento di Let’s Get It On mentre creavano Thinking Out Loud», ha detto l’avvocato di Sheeran Donald Zakarian a Rolling Stone.

La corte d’appello ha affermato che la causa mirava a “ottenere il monopolio su una combinazione di due fondamentali elementi musicali” e che “né la melodia né il testo” avevano “alcuna somiglianza” con il brano di Gaye.

«La progressione di quattro accordi in questione, onnipresente nella musica pop, persino abbinata a un ritmo armonico sincopato, è troppo ben esplorata per soddisfare la soglia di originalità richiesta dalla legge sul copyright», ha scritto un collegio di giudici della corte d’appello. «Un’eccessiva protezione di tali elementi basilari minaccerebbe di soffocare la creatività e minare lo scopo della legge sul copyright».

La nuova sentenza arriva circa un anno dopo che Sheeran era stato dichiarato non responsabile per aver copiato la canzone a seguito di una causa intentata dagli eredi di Ed Townsend. (Townsend ha co-scritto la canzone con Gaye.) All’epoca, Sheeran aveva detto di essere soddisfatto dell’esito ma di essere incredibilmente frustrato dal fatto che affermazioni infondate come queste potessero arrivare in tribunale.