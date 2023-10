Ed Sheeran fuma erba con Snoop Dogg: «Non ci vedevo più»

Mai cercare di tenere il passo di Snoop Dogg quando si tratta di erba. È la morale della storia che Ed Sheeran ha raccontato nell’ultimo episodio del podcast Conan O’Brien Needs a Friend.

Siamo a Melbourne, Australia, e grazie all’amico comune Russell Crowe, il cantautore va a vedere Snoop in concerto accompagnato da moglie e suocera. Nel backstage, il rapper accoglie quest’ultima con un «come butta, queen?».

Pur non fumando spesso erba, nel camerino Sheeran pensa che a un certo punto lo dovrà fare anche solo per dire «ho fumato con Snoop Dogg!». Cosa che puntualmente avviene. «Ho fumato un po’, mi sono detto che non mi faceva sentire troppo male e quindi ne ho fumata ancora e ancora e ancora. A un certo punto, però, l’ho guardato e ho pensato: oddio, non ci vedo più».

Anche O’Brien ha raccontato un aneddoto su Snoop. Siamo negli anni ’90 e il rapper è ospite del suo Late Night . Il camerino del rapper è saturo del fumo di cannabis, che comincia a uscire dalla stanza e arrivare nella zona dove c’è il pubblico. Quando O’Brien entra in scena per il suo monologo, si convince che gli spettatori siano (involontariamente) fatti: ridono prima ancora che faccia le battute. «Ma che ci vuoi fare? Lo sanno tutti, questo è Snoop Dogg».