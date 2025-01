È morto Wayne Osmond, cantante e chitarrista degli Osmonds

È morto Wayne Osmond, cantante e chitarrista della band di famiglia degli Osmonds. Aveva 73 anni. Il musicista, ha spiegato il fratello Merrill, se n’è andato mercoledì in un ospedale di Salt Lake City, nello Utah, dopo «un ictus devastante».

«Mai conosciuto persona più umile. Era totalmente privo di malizia. Sapeva perdonare e aveva la capacità di dare amore incondizionato a chiunque incontrasse», scrive Merrill Osmond su Facebook ricordando il fratello come dotato della «capacità geniale di scrivere musica e conquistare milioni di persone, avvicinandole a Dio».

Quarto di nove fratelli, Wayne aveva fondato gli Osmond Brothers nel 1958 con Merrill, Alan e Jay, dopo aver imparato a cantare in chiesa a Ogden, Utah. A metà anni ’60 è entrato nel gruppo il fratello minore Donny. Alla fine del decennio, da barbershop quartet gli Osmonds sono diventati un gruppo pop. La loro hit maggiore è One Bad Apple del 1970. In seguito, sono entrati a far parte del gruppo altri due fratelli, Marie e Jimmy.

Wayne ha fatto parte del gruppo per mezzo secolo, per poi ritirarsi per problemi di salute dopo le celebrazioni del cinquantennale, festeggiato con una serie di concerti nel 2007. Della formazione è stato prima cantante e poi, quando il gruppo s’è avvicinato al pop-rock, chitarrista solista.

«Lascia dietro di sé fede, musica, amore e risate», scrivono in un comunicato congiunti i membri della famiglia (Wayne è il primo dei fratelli ad andarsene). «Voleva che tutti sapessero che il Vangelo è verità che le famiglie sono per sempre e che il banana split è il dessert migliore che esista. Gli vogliamo bene, ci mancherà molto».

Da Rolling Stone US.