Damon Albarn ha ricevuto una laurea ad honorem dall’Università di Exeter, nel Regno Unito. Come scrive la BBC, la decisione sarebbe arrivata «come riconoscimento per la sua creatività, innovazione e impegno verso i temi ambientali».

Mercoledì, Albarn ha fatto un breve discorso informale agli altri laureati dell’Università: «L’ultima volta che sono stato a Exeter era per l’esame di teoria della patente. Questo è un bel passo avanti. Mia figlia si è laureata la scorsa settimana. È stupendo vedere i tuoi figli sfilare e ricevere il loro diploma. Congratulazioni a tutti gli studenti, e che possiate avere carriere meravigliose».

Il musicista ha poi continuato con un piccolo consiglio, incoraggiando i laureandi a esercitare il pensiero critico in un’era di bugie e distorsioni della realtà.

«Non credete mai a nulla prima di sapere, dal profondo del vostro cuore, che merita la vostra fiducia. Oggi si sono così tanti modi per frammentare e distorcere i fatti, è una follia. Seguite sempre l’istinto, non fatevi andare bene i “no”, abbiate una mente aperta, andate là fuori e fate grandi cose».

In quanto a lui, non si sa ancora con certezza quale sarà il prossimo progetto dei Blur. La band si è riunita brevemente lo scorso anno con il primo album dopo otto anni di iato, a cui hanno aggiunto un tour europeo e in America Latina. Alla fine del 2023, Albarn ha annunciato una nuova pausa, eccezion fatta per i due show al Coachella nell’aprile 2024. Intanto, l’ultimo album dei Gorillaz è stato Cracker Island, nel 2023. La tracklist era piena di duetti “stellati”, tra Stevie Nicks, Bad Bunny, Beck, Thundercat e altri.

Da Rolling Stone US