Damon Albarn sul futuro dei Blur: «È tempo di chiudere questa parentesi»

«È tempo di chiudere questa parentesi, è troppo per me». Con queste parole Damon Albarn ha annunciato a Far Out Magazine un nuovo stop dei Blur. «È stata la cosa giusta da fare, è stato un onore immenso suonare quelle canzoni di nuovo, passare tempo coi ragazzi, fare un allbum, bla bla bla».

I fan però possono stare tranquilli: non sarà la fine dei Blur. «Non dico che non riaccadrà, è stato un successo bellissimo, ma non voglio vivere nel passato».

Damon ha così raccontato i suoi progetti futuri: un’opera che sarà presentata a Parigi il prossimo anno e un viaggio in India con Jamie Hewlett per iniziare a lavorare ad un nuovo disco dei Gorillaz.