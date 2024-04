Al Coachella i Blur potrebbero aver fatto il loro ultimo live, almeno per un po’

«Per essere completamente franco, questo è probabilmente il nostro ultimo concerto. E dunque l’ultima volta che suoneremo questa canzone live. Non ho niente da aggiungere sul Coachella. È bello, mi piace».

Durante il secondo weekend del Coachella, l’introduzione a Tender, ultimo brano in scaletta durante l’act dei Blur, è suonata così. Prima dell’attacco, e dopo un primo weekend di festival che lo aveva visto sbottare contro un pubblico che non conosceva il testo di Girls & Boys, Damon Albarn ha confermato quanto aveva già accennato lo scorso dicembre: è tempo per i Blur di prendersi una pausa. E, ancora una volta, a tempo indeterminato.

View this post on Instagram A post shared by Stereogum (@stereogum)

Dovremmo comunque ritrovare presto Albarn con un nuovo progetto dei Gorillaz. Per ora, se si fosse davvero trattato dell’ultimo live della band, sarebbe stato un mesto addio: come notano in alcuni commenti su Instagram, i fan dei Blur non erano al Coachella, riempito, quest’anno, da influencer e pubblico generazionalmente lontano da loro.