Damon Albarn: «Nel 2025 uscirà un nuovo album dei Gorillaz»

A quanto pare non dovremo aspettare tanto tempo per ascoltare un nuovo album dei Gorillaz. In un’intervista concessa alla rivista francese Les Inrockuptibles, Damon Albarn ha detto nel 2025 uscirà un nuovo disco del gruppo, due anni dopo Cracker Island.

«Sto finendo un nuovo album dei Gorillaz. Un’opera e un disco dei Gorillaz mi sembrano abbastanza per il 2025!». Jamie Hewlett ha commentato la notizia su Instagram, confermando: «Sì, quest’anno ci sarà un nuovo album».

L’opera a cui fa riferimento Albarn è The Magic Flute II: La Malédiction. La prima c’è stata ieri sera al Théâtre du Lido di Parigi. Il libretto è di Jeremy Sans e si basa sugli scritti di Goethe, che abbozzò un seguito al Flauto magico di Mozart ed Emanuel Schikaneder.

«L’idea di scrivere non solo un’opera, ma il seguito del Flauto magico sembra ridicola, lo era e lo è ancora», ha scritto Albarn a proposto della sua electro opera. «Non mi toccava affrontare solo il genio di Mozart, ma anche quello di Goethe. Suppongo di aver adottato un approccio relativamente riduzionista alla domanda: come cazzo ne esco? La soluzione è arrivata da una fonte sorprendente, ma non meno brillante: i Kraftwerk».