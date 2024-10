Arriva il Dr. Martens Day presented by MI AMI, protagonisti la musica e il leggendario boot 1460

Di solito si dice: non non ci sei, non sai quello che ti perdi. In questo caso, però, sarebbe meglio dire: se non ce l’hai, non sai quello che ti perdi. Ma avere che cosa? Stiamo parlando di uno degli oggetti che hanno dato forma alla cultura punk, e che dalla Londra dei Sex Pistols (e oltre) hanno accompagnato generazioni di appassionati della musica con il desiderio di esprimere se stessi.

Sono i Boot 1460 di Dr. Martens, stivale-bandiera che ha vissuto mille vite, sempre capace di trasformarsi e adattarsi alle contro- e sottoculture e ai diversi momenti storici. E che è, naturalmente, il più amato dai fedelissimi del brand e dai concert goers: è pratico, perfetto per sopravvivere sotto la pioggia e, be’, stilosissimo.

Oltre a essere il simbolo di riconoscimento di tutta un comunità, perché Dr. Martens non ha mai voluto essere “solo” brand di calzature; invece, si è posto come un luogo dell’anima, in cui ritrovarsi per potersi esprimere in tutta la propria ribellione creativa e condividendo le proprie passioni. Appunto: Made Like No Other. Perché tutti siamo unici e irripetibili, come i Boot 1460.

Enjoy Like No Other, allora, divertitevi come mai prima d’ora. Naturalmente sotto il segno della musica per il prossimo Dr. Martens Day presented by MI AMI, questo 12 ottobre all’Ex Macello di Milano. Dove i Boot 1460 saranno protagonisti insieme a creatività, libertà d’espressione e voglia di stare insieme. Oltre alla bella musica e ai grandi spettacoli. La ricetta per la serata perfetta, anzi, come nessun’altra, è completa.

Si comincia dalla line up, curata da MI AMI, l’importante festival della Musica Bella e dei Baci, che quest’anno ospiterà sul palco Generic Animal in un’esclusiva performance live del nuovo album, Fulminacci con un set speciale piano e sax, Le Feste Antonacci, EMMA e Lamante (che si esibiranno insieme), Il Mago del Gelato all’ultima tappa del loro tour, e Auroro Borealo, che trasformerà la festa in un karaoke collettivo. Ad accompagnare il DJ set di Est Radio.

A questi si aggiungono gli ultimi nomi annunciati nel cartellone: le giovani Tshegue con la suo combo afro-garage punk, l’italo-brasiliana Yaraki, e Lorenzza, tra le nuove rapper più chiacchierate d’Italia.

Questo è il quarto anno di fila in cui MI AMI rinnova la sinergia con Dr. Martens, dedicandosi alla curatela artistica oltre che alla produzione e comunicazione della giornata, e non di meno ingaggiando la propria community e accompagnandola in questo viaggio tra concerti e attività Like No Other.

E se la musica sarà protagonista, non mancheranno altre occasioni di creatività. Come il postering curato da Frankenstein Magazine, o il laboratorio di crafting sostenibile con il collettivo 0331, dove i partecipanti potranno personalizzare la propria dust bag e creare una t-shirt con le grafiche create appositamente per l’occasione. L’artista Tokyo Tommy proporrà, invece, una sessione di scultura 3D dal vivo in tempo reale. Per tornare un po’ bambini, ecco arrivare una caccia al tesoro, dove gli ospiti potranno divertirsi a cercare in giro per il festival i gift realizzati dagli artisti per poi ritirarli negli store Dr. Martens di Milano. A tutto questo si aggiungeranno photobooth e gaming machine fisse per garantire divertimento per tutta la serata.

E per chi non fosse ancora avvezzo – se poi è mai possibile – al mondo 1460, ospiti speciali della serata saranno gli stylist di Vogue, che offriranno ai presenti una speciale styling session dedicata al boot dei boot. Ditelo voi: Style Like No Other.

L’appuntamento è dunque per il 12 ottobre, con i cancelli che apriranno alle 17:00. Per maggiori informazioni e biglietti, qui. Per scoprire il Boot 1460, da questa parte.