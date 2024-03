Cartoline dall’ultima tappa del MI AMI Club Tour 2024 presented by Dr. Martens

Una festa dei baci vien facile in primavera, sul limitare dell’estate. Anche in inverno, però, il legame tra musica e comunità rimane, e MI AMI, il festival dell’estate milanese per eccellenza, l’ha celebrato insieme a Dr. Martens con la prima, articolata edizione di un Club Tour all’insegna della gioia dello stare insieme. Gli ingredienti non cambiano: musica indipendente, più artisti ad alternarsi sul palco, libera espressione. Le date sono state cinque, dal 28 febbraio al 14 marzo nei migliori club italiani: il Monk di Roma, l’Ostello Bello di Napoli, il Covo di Bologna, l’Off Topic di Torino, e, per il gran finale, i Magazzini Generali a Milano.

Ricca come sempre la lineup, che durante cinque date ha visto arrivare sul palco nomi come Brucherò nei pascoli, Marta del Grandi, Milanosport, Thru Collected, ETT e Caro Wow. L’obiettivo è sempre quello: gettare ponti tra chi la musica la respira e la crea e chi la vive. D’altronde, chi non ha quella canzone, quella che l’ha accompagnato durante tutta la vita, durante i momenti tristi e quelli felici?

Lo sa bene Dr. Martens, che supporta da sempre la comunità musicale, sia su che giù dal palco, e che si pone come elemento di aggregazione e identità per chi si riconosce non solo in un ritmo, ma in uno stile di vita. Talento, comunità, libera espressione: questi i valori che Dr. Martens vuole supportare insieme a MI AMI, concentrando l’energia nei luoghi che da sempre portano insieme gli appassionati della musica.

«La parola che preferiamo usare per descrivere il nostro rapporto con Dr. Martens è viaggio. Si tratta di una vera e propria collaborazione in movimento, un percorso iniziato ormai più di tre anni fa che ci ha permesso di averli al Festival con un palco dedicato, e di organizzare per loro un vero e proprio Fest unico nel suo genere. Ora, con i nostri boots stretti ai piedi, siamo pronti a girare l’Italia assieme nei migliori club del nostro paese. Portando in giro il nostro messaggio di supporto alla comunità musicale locale, con un’attenzione speciale per le sottoculture», così dichiarano Carlo Pastore e Stefano Bottura, direttori di MI AMI Festival.

Intenzione che è emersa chiaramente anche durante la data di chiusura milanese, che ha salutato l’arrivo della nuova stagione e ha preparato la strada per il canonico appuntamento estivo al Circolo Magnolia, che quest’anno giungerà alla diciottesima edizione.

Una festa per stare insieme, e dare valore all’essere qui, nel momento. Messaggio che condividono anche alcuni degli artisti che hanno calcato il palco dei Magazzini Generali, come i Thru Collected. Così Sano, tra i membri del collettivo napoletano: «Essere presenti nel momento è fondamentale, però c’è bisogno anche del giusto distacco emotivo dal presente per vivere in modo lucido, sereno. Rilassarsi e lasciarci andare ci aiuta anche a vivere meglio le emozioni del post. I legami tra persone e tra di noi sono sempre stati fondamentali in tutto quello che facciamo, soprattutto nel nostro processo creativo; sono quello che ci ha portato fino a qui e speriamo sia anche interessante da carpire da fuori».

Di sicuro, durante la serata l’energia positiva è stata tanta. Continua Sano, commentando nel post-live: «È stato incredibile, suonare davanti a tutte queste persone ci investe di tanta responsabilità ma anche soddisfazione, non possiamo negarlo. Vedere le persone cantare le tue canzoni è una sensazione veramente unica». Perché alla fine, lo sappiamo, la musica non solo lega le persone, ma dà loro la possibilità di immaginare un mondo diverso, di creare insieme il futuro a partire da un sentire comune.

Conclude: «Per noi la musica è un modo per allontanarsi dai problemi della quotidianità, dai nostri pensieri, ci distrae dall’idea che forse non c’è un motivo per cui siamo sulla Terra». Allora troviamolo insieme, questo motivo. L’appuntamento per la prossima festa è al MI AMI Festival, il 24, 25 e 26 maggio presso il Circolo Magnolia. Tra i primi nomi annunciati, CCCP, Chiello, Colapesce Dimartino, Daniela Pes, Tre Allegri Ragazzi Morti, Ditonellapiaga, Ex-Otago, Rosa Chemical, Tropico, Willie Peyote, Bar Italia, Cocapuma, Lucio Corsi, Marta Del Grandi e Phoenix.