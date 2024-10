Angelina Mango, annullato il tour autunnale per problemi di salute

Con una breve nota scritta a mano e pubblicata sui propri social Angelina Mango ha annullato tutto il tour autunnale.

«Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni», scrive Angelina, «ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi». Ma dopo le date di Roma e Napoli, ecco arrivare i primi problemi: «Negli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. Ora è il momento di ascoltarmi».

Continua Angelina: «Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi». «Insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live».

L’anno d’oro di Angelina iniziato con la vittoria a Sanremo e proseguito con l’Eurovision, le date in Europa e in Italia sembra così concludersi in anticipo.