Quando i supereroi si schierano per un candidato, quel candidato perde. La gente li guarda e dice: voi volate, io devo prendere il tram.

Allora tre supereroi ricchi e famosi, The Boys, si candidano loro stessi, con la promessa di mettere i propri superpoteri a disposizione della politica. Da destra a sinistra nell’immagine: Starmel è super-annoiata, Patriot è super-fulvo, Stormlink è super-pazza. Per convincere gli elettori, si esibiscono in diretta tv: Starmel, le cui super-doti sono consentite dai suoi super-stivali Louboutin, schiocca un tele-bacio al marito, Patriot, da ben 116 km di distanza; Patriot si cimenta nel super-balletto con cui munge super-mucche invisibili; Stormlink, la cui super-intelligenza è garantita dalla polvere atomica che assume, mostra un super-chip da installare nel cervello degli elettori che li protegga dal controllo dei poteri forti della tecnologia.

The Boys vincono le elezioni e la geniale Stormlink mantiene la promessa.

Tanto che Patriot comincia a sospettare di essere lui stesso un prodotto di Stormlink. Un androide. La sua capigliatura super-fulva sarebbe sintetica, riciclata da uno spolverino. Lo conforta il fatto di ricordarsi della propria infanzia: suo padre che lo portava in un cantiere e gli diceva: “Un giorno tutto questo lo farai fallire”.

Stormlink dopo un’overdose di super-polvere atomica, un po’ per pietà e un po’ per sadismo (Stormlink è una figura controversa), fa trovare davanti alla porta di Patriot una ruspa Lego, con un biglietto: “Un giorno tutto questo lo farai fallire”.

Patriot sospetta che il suo ricordo sia un innesto, piange e confessa tutto alla moglie, Starmel.

Lei pensa: passi lo spolverino, ma capace che questo mi si arrugginisce. Lo sottopone al test di Turing.

“Patriot, se vedi un’haitiana che mangia un gatto, che fai?”

“Se lo mangia, almeno non è una gattara”.

Starmel mette i super-stivali su Vinted e apre un chiosco di salsicce carniolane in Slovenia.