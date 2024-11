‘Citadel: Honey Bunny’: dopo l’Italia, anche l’India batte l’action USA

La parola “Citadel” non viene pronunciata fino alla fine del quarto episodio di Citadel: Honey Bunny, l’ultimo tentativo di Prime Video di creare un franchise internazionale con ogni mezzo necessario. È quasi come se la nuova serie – basata in India, sviluppata da Sita R Menon e diretta dal duo di registi indiani noto come Raj & DK – fosse riluttante ad abbracciare il proprio titolo, o almeno a riconoscere apertamente il proprio legame con la misconosciuta prima stagione della serie, che ha debuttato l’anno scorso tra critiche negative e indifferenza del pubblico. Questa è una caratteristica, non un difetto. Sebbene uno dei personaggi dello spin-off sia una versione più giovane di Nadia, la spia che Priyanka Chopra Jonas interpreta sulla nave madre Citadel, uno spettatore potrebbe guardare Honey Bunny senza sapere che esistono altre serie (tra cui la recente Citadel: Diana, ambientata in Italia) e non avrebbe difficoltà a seguire la trama.

Ma soprattutto, probabilmente si divertirebbe ancora di più con Honey Bunny, un gioco appassionante e intelligente, se non dovesse pensare a quello che Chopra Jonas e Richard Madden stavano combinando nella serie originale. Si tratta sia di un esempio molto migliore di ciò che la ricetta originale Citadel stava cercando di fare, sia di una serie che per la maggior parte riesce a funzionare indipendentemente dai suoi “fratelli”.

La prima stagione di Honey Bunny, composta da sei episodi, si divide tra il 2000, quando Nadia è una bambina delle elementari (interpretata da Kashvi Majmundar) e vive una vita da perenne fuggitiva con la madre Honey (Samantha Ruth Prabhu), ex spia, e il 1992, quando Honey è un’attrice in difficoltà che scopre che il suo amico stuntman Bunny (Varun Dhawan) è in realtà un agente segreto che lavora nei film d’azione come secondo lavoro. Là dove troppe serie di oggi si impantanano in narrazioni inutilmente non cronologiche, la struttura temporale parallela funziona invece per Honey Bunny, perché ci sono azione e intrighi in entrambe le epoche, e il divertimento non è mai a spese della coerenza.

Ci sono dinamiche brillanti in ogni periodo. Nel 1992, Honey è un’agente alle prime armi, che sta imparando il “mestiere” da Bunny in un modo che traccia deliberatamente dei paralleli con il loro lavoro nel cinema. Bunny viene presentato mentre fa un’assurda acrobazia con un salto in motocicletta (non è molto lontano da The Fall Guy con Gosling/Blunt, solo con una posta in gioco molto più alta in cambio di un budget apparentemente inferiore). I primi flirt tra lei e Bunny hanno luogo mentre lui cerca di insegnarle come muoversi in modo più convincente.

I due sono perlopiù separati nel 2000, per ragioni che alla fine vengono spiegate, ma il modo in cui Nadia è stata addestrata fin da piccola a svolgere attività di controsorveglianza e altri compiti di spionaggio crea un legame non convenzionale e accattivante tra lei e Honey; Bunny, nel frattempo, ha alcuni scambi accattivanti con gli alleati di lunga data Chacko (Shivankit Singh Parihar) e Ludo (Soham Majumdar). Prabhu e Dhawan hanno un’alchimia pazzesca, e le uniche volte in cui la narrazione si incarta sono le rare occasioni – soprattutto all’inizio della puntata finale – in cui ci si ricorda di parlare della stessa Citadel (*).

(*) Nell’episodio finale avvengono anche un paio di apparenti omicidi che sembrano troppo cupi rispetto al tono spumeggiante della serie. Ma sono presentati con sufficiente ambiguità, forse per poterli “cancellare” nel caso di una seconda stagione.

Non si tratta di un prodotto sconvolgente, ma è sorprendente quanto la semplice competenza narrativa possa portare lontano. I protagonisti e i loro cari diventano rapidamente delle persone per cui vale la pena tifare ogni volta che la storia prende una nuova piega. E i registi mantengono sia la trama che l’azione a un ritmo sempre entusiasmante. Non c’è molta azione nei primi episodi, ma quando è presente è sempre messa in scena benissimo. Nel finale, poi, c’è un meraviglioso “oner” (una sequenza presentata come se fosse stata girata in un’unica ripresa) in cui, per quasi otto minuti, Honey e Bunny si spostano da una stanza all’altra di una villa labirintica, affrontando un esercito di avversari con pistole, pugni, esplosivi e qualsiasi altra arma a portata di mano. Anche se il resto della stagione fosse meno efficace, questa singola battaglia potrebbe far sembrare da sola il viaggio degno di nota; ma poiché il resto della stagione è così solido, suona invece come un vero e proprio culmine di ciò che è venuto prima.

Amazon si è avvicinata al concept Citadel nel modo più sbagliato possibile, e la serie di punta ne ha chiaramente risentito. Ma “spie sexy che vivono avventure in giro per il mondo” è un canovaccio elastico, che può funzionare bene indipendentemente da ciò a cui è collegato. Non è necessario aver visto un secondo delle altre due serie per apprezzare Honey Bunny. Ma si spera che, se verranno realizzati altri capitoli di Citadel, impareranno una o tre lezioni da come questo funziona bene come racconto ampiamente autonomo. Le persone non amano i franchise perché sono interconnessi. Ama che le singole parti siano buone.

Da Rolling Stone US