A ‘Il corvo’ versione 2024 non avrebbero fatto male alcune lezioni di volo

Cosa ricordate di più de Il corvo del 1994? La colonna sonora, un miscuglio semiperfetto di MVP della musica industrial (My Life With the Thrill Kill Kult, Machines of Loving Grace, Nine Inch Nails), dell’alt-rock di nuova generazione (Helmet, Rage Against the Machine, Stone Temple Pilots), e di regalità goth (i Cure)? O il rifacimento di Detroit come paesaggio infernale distopico? Gli amanti malvagi Michael Wincott e Bai Ling che si scatenano in una tana poco illuminata e stabiliscono nuovi standard per i #CreepyCoupleGoals o l’adorabile bimbetto con lo skateboard che informa il detective Ernie Hudson che le cipolle sugli hot dog causano scoregge? O, ancora, il fatto che l’intera vicenda sembri un mimo omicida entrato per sbaglio in un video musicale di Stabbing Westward?

O è la tragedia che ha colpito il protagonista del film e che ha gettato un’ombra su questo blockbuster, pur garantendone un’eredità elogiativa? Arrivato nelle sale esattamente a metà strada tra il Batman di Tim Burton e il primo film degli X-Men, questo adattamento dei fumetti di James O’Barr – che racconta di un uomo che torna dalla morte per vendicare la sua fidanzata assassinata – è stato uno dei primi tuffi nel cinema per supereroi più cupo. Il vero scopo del film, però, era quello di lanciare la carriera di Brandon Lee, il figlio di Bruce Lee, come nuova star dell’azione. La sua morte accidentale sul set, otto giorni prima della fine del film, ha inizialmente aggiunto un tocco morboso al progetto. Tuttavia, la sua interpretazione rimane la cosa migliore del film, e quello che avrebbe potuto essere un grossolano sfruttamento si trasforma in un tributo all’attore. Si freme per l’innegabile presenza di Lee e si piange la carriera che avrebbe potuto essere.

Così Il corvo 2024 si trova in una situazione un po’ difficile fin dall’inizio: I pubblicitari si sono affrettati a dire che il film del regista Rupert Sanders non è un remake, «ma una rivisitazione della graphic novel originale». Tuttavia è lecito supporre che, anche se numerose iterazioni del vendicativo eroe risorto di O’Barr sono state pubblicate su una mezza dozzina di libri di editori negli ultimi 35 anni, la maggior parte delle persone associa questa particolare saga a un’unica uscita sul grande schermo. È questa la nostalgia e il riconoscimento del marchio che si vuole sfruttare, nel bene e nel male. Tuttavia, cercare di far entrare qualcuno in un ruolo che è sinonimo sia di un attore specifico che di una storia colma di dolore aggiunge un grado di difficoltà incredibilmente alto. Ricordate quanto avete amato il primo film? Figo! Ora dimenticatevi del protagonista, di tutta la storia della “maledizione” e della trama in generale, ma non così tanto da non comprare il biglietto o da non dare una possibilità al nuovo Corvo!

La buona notizia: è stata fatta una scelta intelligente nel trovare una persona che potesse riempire gli stivali Demonia. Bill Skarsgård è in grado di fare l’action hero e il vostro peggior incubo con la stessa facilità; se avete bisogno di qualcuno che interpreti una macchina per uccidere o un clown assassino, lui è il vostro uomo. Skarsgård è anche esattamente il tipo di sexy anticonformista che potrebbe vendere l’idea di un romantico condannato che andrebbe letteralmente all’inferno e indietro per l’oggetto del suo amore. Date allo svedese alto, pallido e bello un po’ di mascara sbavato, un lungo trench nero (ma niente camicia) e una rasatura a rasoio, e avrete il ragazzo ideale per il poster della Hot Goth Summer. Il fatto che abbia poi anche molto talento e che sia in grado di reggere un film aiuta.

Ora arriva la parte negativa: non è qui ci sia molto da reggere. Fedele alle parole del reparto marketing, Il Corvo 2.0 non è un remake del film originale. Per quanto riguarda il ritorno al materiale di partenza… diciamo solo che “reimmaginare” è un’operazione molto pesante. Gli elementi di base sono presenti e rispettati, nel senso che c’è un legame profondo tra l’Eric Draven di Skarsgård e il suo vero amore Shelly, interpretato da FKA Twigs; Draven [spoiler] muore; un corvo lo riporta nella terra dei vivi; Draven si veste come se stesse andando a un’audizione per una cover band dei Bauhaus; e tutto va in merda. Il gracchiare generale rimane lo stesso.

Da lì, però, questo nuovo Corvo prende una serie di direzioni diverse, nessuna delle quali fa molto per reinterpretare, espandere o migliorare la nozione di O’Barr di un angelo vendicatore che regola i conti. C’è un accenno di trauma nel passato di Eric, un centro di recupero dove è vittima di bullismo ed emarginazione. È c’è anche una dolce scena dell’incontro con Shelly, che usa la riabilitazione per nascondersi dai cattivi che la cercano. Quando la coppia si dà alla fuga al suono di Disorder dei Joy Division – la colonna sonora sostituisce il rock degli anni ‘90 con il meglio degli anni ’80, oltre che con l’opera lirica ed Enya – i due si nascondono nell’appartamento elegante di un amico, fanno molto sesso e poi si ritrovano con gli amici in riva a un lago. Per la prima metà, la loro storia di amanti in fuga ha la precedenza su tutto ciò che è lontanamente mitico o soprannaturale. Sanders e gli sceneggiatori Zach Baylin e William Schneider arriveranno ai supereroi a tempo debito. Ma prima vogliono darvi Corveo e Giulietta.

Si può capire perché questa sia una buona idea in teoria: perché non lasciare che il pubblico si immedesimi in questi personaggi prima che il male li faccia a pezzi e che la violenza inizi sul serio? In realtà, questa enfasi su Skarsgård e FKA Twigs che si sussurrano dolci parole all’orecchio si trasforma in un incrocio tra una pubblicità di un profumo finto-erotico e gli spezzoni di una serie Young Adults fallita. Ed è pure piuttosto fiacca. Sappiamo infatti che il pericolo si sta dirigendo verso la coppia perché Danny Huston ha fatto una sorta di accordo in cui manda le anime degli altri all’inferno in modo da non doverci andare lui. Il come, il quando e il perché di tutto ciò è lasciato alla vostra immaginazione, intenzionalmente o meno. Sappiamo anche che i suoi scagnozzi danno la caccia a Shelly per via di un video di cui lei è in possesso; se questi scagnozzi siano anch’essi legati a Satana, o solo lacchè aziendali ben vestiti, o entrambe o nessuna delle due cose, non è dato saperlo.

Alla fine i cattivi li raggiungono, entrambi vengono uccisi ed Eric si risveglia in un limbo pieno di travi d’acciaio e uccelli. Tanti, tantissimi uccelli. Dopo un bel po’ di scambi tra il mondo dei vivi e quello dei defunti in attesa, fa un patto con un uomo misterioso (Sami Bouajila): la sua anima in cambio di quella di Shelly. La fregatura è che Eric deve uccidere tutti i responsabili della loro morte. Fortunatamente, ha i corvi dalla sua parte – evviva! – e può sentire il dolore, ma non può essere ucciso.

Al suo ritorno, Eric si aggira per le strade lugubri (ricordate che Sanders è responsabile sia di Biancaneve e il cacciatore che del live-action Ghost in the Shell, e ha un debole per il dark-revisionismo chic) e viene ferito più volte. Quando Il corvo lo lascia finalmente diventare un vero e proprio giustiziere in un teatro dell’opera, recupera il tempo perduto infilando in 10 minuti un’intera serie di uccisioni da film horror e un’abbondante quantità di sangue. Bello. Nemmeno la mutazione in Death Wish con un trucco da pancake, però, può salvare quello che sembra un tentativo velleitario di reintrodurre un personaggio di culto di un fumetto/film di culto nell’odierno panorama dell’intrattenimento tutto supereroi. Non ci vuole molto per capire che quello che doveva essere un l’inizio di un franchise è, a differenza del suo eroe, già morto.

Traduzione da Rolling US.