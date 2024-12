Will Ferrell è andato a vedere una partita di hockey vestito da ‘Elf’

Il 2024 è stato un anno difficile per molte persone, e una figura in particolare, per lo più associata a speranza e gioia irrefrenabili, sembra averne sopportato il peso maggiore: Buddy, che si è presentato a una partita di hockey a Los Angeles questo fine settimana particolarmente spento e accigliato.

Domenica 29 dicembre Will Ferrell è andato a vedere i suoi amati Los Angeles Kings affrontare i Philadelphia Flyers, vestito con un completo verde e giallo come quello che indossava in Elf, il film di Natale di successo di Jon Favreau del 2003. Ma invece di sfoggiare un grande sorriso e irradiare allegria, Ferrell sembrava stanco e corrucciato, con la barba lunga e una sigaretta spenta che gli penzolava tra le labbra.

Carrlyn Bathe, giornalista a bordocampo dei Kings, ha notato Buddy durante la trasmissione. “Sono passata solo per controllare la situazione, sta fumando una sigaretta in prima fila, ha la barba lunga, sembra un po’ giù di corda. Ha detto che sono state delle feste ‘difficili’”.

Al momento del report di Bathe, i Kings e i Flyers erano in parità, cosa che forse ha aumentando il pessimo umore di Buddy. Ma due punti nell’ultimo periodo hanno regalato alla squadra di Los Angeles una vittoria per 5 a 4, il che, si spera, significa che Buddy avrà un nuovo anno più felice.

Anche se potrebbe essere stato un anno difficile per il suo personaggio, Buddy, Ferrell, a detta di tutti, ne ha avuto invece uno piuttosto bello. Era in quattro episodi dell’ultima stagione di The Boys ed è apparso in Cattivissimo me 4, ma il suo progetto più importante è stato il documentario Will & Harper, che ha visto Ferrell in viaggio attraverso il Paese con l’amica storica ed ex collega del Saturday Night Live Harper Steele dopo che lei si è dichiarata donna trans.

Will & Harper è stato recentemente inserito nella rosa dei candidati agli Oscar per il miglior film documentario, mentre il tema del film, Harper And Will Go West, è stato nella shortlist per la migliore canzone originale.

Da Rolling Stone US