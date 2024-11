Tom Cruise avrebbe scelto il suo erede per ‘Mission: Impossible’

Secondo alcuni rumour, Tom Cruise avrebbe scelto il suo erede per il franchise di Mission: Impossibile, di cui la primavera prossima uscirà l’ultimo capitolo: The Final Reckoning.

Ed è uno dei volti più lanciati degli ultimi anni: Glen Powell. Dopo aver lavorato insieme in Top Gun: Maverick, Cruise avrebbe pensato proprio a lui per proseguire le gesta di Ethan Hunt, ma l’attore in questione non sarebbe d’accordo.

Ospite del Pat McAfee Show, Powell ha commentato ironicamente queste voci dicendo: “Mia madre non me lo permetterebbe mai”, per poi aggiungere che Mission: Impossible è “una trappola mortale”, alludendo ovviamente al fatto che Cruise esegue i suoi stessi stunt nella saga action.

In buona sostanza, la star texana ha negato l’eventuale “sostituzione” di Tom Cruise… almeno per ora.

Oltre che in Top Gun: Maverick, Powell è stato protagonista di recente di tanti titoli di successo: la commedia romantica Tutti tranne te con Sydney Powell, l’action-comedy Hit Man – Killer per caso di Richard Linklater e il reboot Twisters accanto a Daisy Edgar-Jones. Attualmente è sul set di The Running Man di Edgar Wright.

Quanto a Tom Cruise, dovrebbe invece iniziare a brevissimo nel Regno Unito le riprese del nuovo film di Alejandro González Iñárritu, il primo in lingua inglese dopo Revenant – Redivivo. Ancora top secret la trama, mentre sappiamo che nel cast ci saranno anche Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde.