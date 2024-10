‘Never Too Late’, ecco il trailer del nuovo documentario su Elton John

La data d’uscita in streaming è fissata per il 13 dicembre, la piattaforma sarà Disney+. Nel frattempo, e dopo la premiere mondiale al Toronto International Film Festival lo scorso 7 settembre, è uscito il trailer di Elton John: Never Too Late, nuovo documentario su Rocket Man (diretto da R.J. Cutler e David Furnish, marito di Elton John) che vedrà l’artista ripercorrere e riflettere sulla sua carriera. Il titolo è tratto dalla colonna sonora che la star compose nel 2019 per il live action de Il Re Leone.

«Il documentario segue Elton John mentre getta uno sguardo alla vita passata, e specialmente ai primi, strabilianti anni della sua carriera durata più di cinque decenni. Un viaggio che riparte da dove era iniziato, emozionante, intimo ed esaltante».

Così recita la sinossi ufficiale del film, che continua: «Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America al Dodger Stadium, Elton ci porta indietro nel tempo e ci racconta i picchi straordinari, e le cadute più devastanti, degli inizi della sua carriera. Di come è riuscito a superare le avversità, gli abusi e la dipendenza ed è diventato la leggenda che è oggi».

«Quando ero molto giovane, la mia vita era interamente consumata dalla musica. Tutto quello che volevo era scrivere canzoni», dice Elton John nei filmati d’archivio contenuti nel trailer. E poi: «Credevo che, se avevi abbastanza ambizione, potevi arrivare ovunque».

Il documentario conterrà anche un brano inedito della star. Guarda il trailer qui sotto: