Jamie Lee Curtis interpreterà Jessica Fletcher nel film sulla ‘Signora in giallo’?

Meglio che Jamie Lee Curtis tiri fuori i centrini e i trench casual: sembra infatti che il premio Oscar sarà la protagonista del film sulla Signora in giallov.

Variety (via Deadline) ha confermato che Curtis è in trattative per interpretare Jessica Fletcher, la mitica scrittrice di gialli diventata detective per passione, che era al centro della lunga serie TV con Angela Lansbury.

La Universal Pictures sta mettendo insieme un progetto di lungometraggio senza titolo proprio su Fletcher, tramite i produttori Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal (tutti hanno accordi generali sul lotto dello studio gestito da Donna Langley).

I primi dettagli sul personaggio e le premesse sono attualmente top secret. La sceneggiatura è di Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (che hanno scritto Dumb Money – Non chiamateli Sprovveduti, la storia dello scandalo azionario di GameStop che è diventata un film Sony by Craig Gillespie).

Al momento i rappresentanti di Curtis e Universal non hanno rilasciato commenti.

La Universal Television ha prodotto La signora in giallo, andato in onda per 12 stagioni a partire dal 1984. Lansbury è diventata un nome familiare grazie alla sua interpretazione di un’insolita investigatrice, che spesso si cacciava in situazioni pericolose ma manteneva sempre la sua cortesia e l’immancabile borsetta in mano La serie ha raggiunto il picco di 40 milioni di spettatori a settimana, e fino alla fine della sua corsa ha registrato una media di circa 25 milioni per episodio.

Sono passati quasi due anni da quando Curtis ha vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Everything Everywhere All at Once. Attualmente è nel circuito dei premi per The Last Showgirl di Gia Coppola e apparirà prossimamente in Ella McKay di James L. Brooks.