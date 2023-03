Il supercandidato Everything Everywhere All at Once sembra aver ipotecato anche le statuette agli attori non protagonisti (sulla protagonista Michelle Yeoh ci torneremo nei prossimi giorni). Ma la gara dei supporting è tutt’altro che chiusa. Ecco chi potrebbe (e dovrebbe) spuntarla secondo noi. (Nella foto: Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once e Barry Keoghan in Gli spiriti dell’isola)