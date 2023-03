Niente di nuovo sul fronte Oscar, è tutto esattamente come prima

Poche ore di sonno (ma stavolta hanno fatto in fretta, è durato tutto diciamo poco) e primo caffè, ecco il commentino sugli Oscar di ieri, l’annata in cui ha vinto come annunciato Everything Everywhere All at Once e tutto è cambiato. E invece non è cambiato un bel niente – chi l’avrebbe mai detto, eh?

Ecco le domande che tutti vi state facendo (come no): Everything Everywhere è un capolavoro? (No.) Everything Everywhere è un film rivoluzionario? (No.) Everything Everywhere riscriverà le regole di Hollywood? (No.) Everything Everywhere è un film con molte buone idee, un ottimo senso del tempo e, soprattutto, il talento nel farci credere che il cinema sia ancora vivissimo.

Soprattutto, è il titolo con cui i premi Oscar, che come tutte le vecchie istituzioni novecentesche restano gli elefanti che sono anche con un po’ di vernice fresca grazie al bonus facciate (ogni riferimento a partiti di centrosinistra italiani non è voluto), fingono di aver fatto appunto la rivoluzione, e invece.

Everything Everywhere è il trionfo di A24, lo studio nato indie che sta dettando il nuovo mainstream hollywoodiano, rivelandosi molto più conservatore di quel che si crede e si legge: il primo grande successo diciamo così istituzionale è stato con Moonlight, un film travestito da contemporaneo per i temi lgbtq e in realtà decisamente reazionario – così come pare quasi reazionario The Whale, che si è aggiudicato stanotte due premi (trucco-e-parrucco e, soprattutto, miglior attore a Brendan Fraser).

Ma abbiamo un grande bisogno di storie, e Everything Everywhere ce ne racconta una bella ed esemplare: due dive sessantenni che sfatano le maledizioni di un tempo (“A Hollywood ci sono tre età per le donne: bambola, procuratore distrettuale e A spasso con Daisy“, diceva qualcuno), una scrittura e una confezione che mettono insieme la tradizione d’auteur da festivalini West Coast col multiverso da cinecomic, ma più di tutto un arco narrativo dentro e fuori dello schermo che consente ai titolisti di tutto il mondo (noi compresi) di raccontare la presunta storia edificante che c’è dietro.

Ecco, le storie. Nel suo moscissimo monologo iniziale, Jimmy Kimmel dice che a Hollywood storie e idee scarseggiano al punto che Spielberg, nel suo ultimo film, ha dovuto parlare di Spielberg. E invece di storie è pieno il poker degli attori: Michelle Yeoh prima diva asiatica – e, per una volta, diva reale – a vincere il premio come miglior attrice; Jamie Lee Curtis che è Hollywood dynasty, mica la nepo baby che certe inchieste da scoperta dell’acqua calda (nel cinema lavorano moltissimi “figli di”, me pensa te!) ci vogliono raccontare; Brendan Fraser l’ex belloccio poi vittima del Sistema e di sé stesso che finalmente può urlare “sono un attore!”; Ke Huy Quan lanciato da bambino nel cinema che contava (parlando sempre di Spielberg: Indiana Jones e il tempio maledetto, I Goonies) ma poi costretto ai ruoli etnici e dimenticato dal cinema stesso, prima di vincere come non protagonista stanotte. Sono queste le storie che fanno i titoli dei giornali e – cosa che oggi vale ovviamente di più – i post su Instagram. Di fronte a uno scontato “Cate Blanchett ha vinto il terzo Oscar” (e Blanchett era/è la più brava di tutti, uomini e donne, senza gara) il responso generale sarebbe stato un: embè? Grazie al cazzo. E oggi il merito in quanto tale non vale più.

Certo, una cosa forse è cambiata: se una volta vincevano i film fatti di soldi (spesi e guadagnati) e di meraviglia escapista e consapevolmente naïf – dunque, tra i titoli di quest’anno, Top Gun: Maverick e Avatar 2 – ora vincono invece i (pur interessanti) film col patentino dell’inclusione a prova di attivista di Instagram.

Tra i film più belli candidati quest’anno – corti o lunghi non importa, ormai non fa più differenza – c’era Le pupille di Alice Rohrwacher, che non ha vinto. La miglior colonna sonora era quella del bistrattatissimo Babylon di Chazelle, che non ha vinto. Il più bel film internazionale, come si dice oggi, era Decision to Leave di Park Chan-wook, che non è stato manco candidato. Ma davvero volevate che gli Oscar premiassero i migliori? Davvero vi aspettavate una sorpresa, una novità, una cosa che non fosse Hollywood che continua a raccontare sé stessa, nella notte più importante di Hollywood?