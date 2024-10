Ecco la data di uscita di ‘Beatles ’64’, il doc prodotto da Martin Scorsese che racconta lo sbarco dei Fab Four in America

Si chiama Beatles ’64 il nuovo documentario sui Fan Four prodotto da Martin Scorsese, che – come è appena stato annunciato – arriverà su Disney+ il 29 novembre. Secondo la sinossi ufficiale, il film “cattura il momento elettrizzante dello sbarco dei Beatles in America” oltre 60 anni fa.

E ancora: “Con video mai visti prima della band e delle legioni di giovani fan che hanno contribuito ad alimentare le loro origini, il doc offre uno sguardo singolare su quando i Beatles divennero la band più influente e amata di tutti i tempi”.

Beatles ’64 è diretto da David Tedeschi e prodotto appunto da Scorsese insieme a Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, la vedova di George Harrison Olivia Harrison, il figlio di John Lennon Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde (Get Back) e Mikaela Beardsley.

Prepare to experience the electrifying moment when The Beatles first touched down in America. Beatles ’64, an all-new documentary from producer Martin Scorsese and director David Tedeschi, is streaming exclusively on #DisneyPlus November 29. pic.twitter.com/Ptw8UPNpXq — Disney+ (@DisneyPlus) October 14, 2024

Il film include filmati rarissimi girati dai documentaristi Albert e David Maysles e restaurati in 4K. Le esibizioni dal vivo del concerto di debutto dei Beatles negli Stati Uniti al Washington Coliseum e le loro apparizioni all’Ed Sullivan Show sono state demixate e remixate da Giles Martin. E in più ci sono anche due interviste appena filmate con McCartney e Starr, oltre che le voci del fan le cui vite sono state trasformate dai Fab Four.

La sinossi recita: “Il 7 febbraio 1964, i Beatles arrivarono a New York City con un’eccitazione e un’isteria senza precedenti. Dal momento in cui atterrarono all’aeroporto Kennedy, accolti dai fan, la Beatlemania travolse New York e l’intero paese. Il loro emozionante debutto all’Ed Sullivan Show ha affascinato più di 73 milioni di spettatori, diventando così l’evento televisivo più visto del suo tempo. Beatles ’64 presenta lo spettacolo, ma riflette anche una storia più intima dietro le quinte, catturando il cameratismo di John, Paul, George e Ringo mentre sperimentavano una fama inimmaginabile”.

In concomitanza con l’uscita del film, sette album dei Beatles americani sono stati tagliati in analogico per vinile audiofilo da 180 grammi dai loro master tape mono originali per l’uscita globale il 22 novembre: Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Soundtrack), Something New, The Beatles’ Story (2LP), Beatles ’65 e The Early Beatles.

THE BEATLES’ 1964 U.S. ALBUMS COLLECTED FOR NEW MONO VINYL BOX SET & LP RELEASES, CELEBRATING 60 YEARS OF GLOBAL BEATLEMANIA

‘The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono’ Spotlights Seven Albums

Released in America Between January 1964 & March 1965; 180-gram Vinyl LPs Analog Cut from… pic.twitter.com/RGo4u6k5i0 — The Beatles (@thebeatles) September 12, 2024

Il mese scorso è stato annunciato che un documentario intitolato 1964 sarebbe arrivato su Apple TV+ quest’anno per celebrare il 60esimo anniversario della conquista degli Stati Uniti da parte della band.

Intanto nel 2021, Disney+ aveva già pubblicato The Beatles: Get Back, il documentario in tre parti diretto da Peter Jackson e, all’inizio del 2024, una versione restaurata del documentario del 1970 – che ha ricevuto l’approvazione da Starr – è arrivata su Disney+.

Nel frattempo, Sam Mendes è attualmente al lavoro su quattro film biografici sui Beatles – uno dal punto di vista di ciascun membro – che si intersecheranno per “raccontare la storia della più grande band della storia”. L’uscita globale dei film è attualmente prevista per il 2027.

Da allora sono emerse notizie secondo cui il cast sarebbe composto da Paul Mescal che interpreterà McCartney, Harris Dickinson as Lennon, Barry Keoghan nei panni di Starr e Charlie Rowe in quelle di Harrison. Ma i nomi non sono ancora stati confermati.