‘Beatles ’64’, la Beatlemania arriva in America nel trailer del doc prodotto da Scorsese

Il periodo in cui la Beatlemania raggiunse l’America per la prima volta è catturato in un nuovo documentario Disney+ prodotto da Martin Scorsese. Beatles ’64, in arrivo sulla piattaforma il 29 novembre, presenta filmati inediti dei Beatles mentre sbarcavano in America con una fanfara senza precedenti nel febbraio 1964, oltre a nuove interviste con Paul McCartney e Ringo Starr.

“Era come essere nell’occhio di un uragano”, dice John Lennon della Beatlemania in un’intervista d’archivio contenuta nel trailer. “Stava succedendo a noi, ma era difficile da vedere”. George Harrison aggiunge: “Eravamo abbastanza normali, era il resto del mondo a sembrare pazzo. Scoppiò questa frenesia ovunque quando i Beatles arrivarono in città”.

Beatles ‘64 | Official Trailer

“Dal momento in cui sono atterrati all’aeroporto Kennedy, accolti da milioni di fan, la Beatlemania ha travolto New York e l’intero paese”, si legge in un comunicato di Disney+. “La loro emozionante performance di debutto all’Ed Sullivan Show ha affascinato più di 73 milioni di spettatori, l’evento televisivo più visto del suo tempo. Beatles ’64 mostra lo “spettacolo” ma racconta anche una storia più intima dietro le quinte, catturando il cameratismo di John, Paul, George e Ringo mentre sperimentavano una fama inimmaginabile”.

Beatles ’64 include filmati appena scoperti dei Fab Four, girati dal leggendario duo di documentaristi Albert e David Maysles, così come filmati del loro primo concerto negli Stati Uniti a Washington, D.C. ai WingNut Studios di Peter Jackson, che hanno anche rimasterizzato il materiale visto nel documentario Get Back.

Il film è diretto da David Tedeschi e prodotto da Martin Scorsese, Margaret Bodde, Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde e Mikaela Beardsley, con Jeff Jones e Rick Yorn come produttori esecutivi.

Da Rolling Stone US