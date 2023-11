Guarda ‘Now And Then – The Last Beatles Song’, il documentario sull’ultima canzone dei Beatles

«Fare buona musica in una band è tutta questione di chimica». Con queste di Paul McCartney si apre Now And Then – The Last Beatles Song, il nuovo breve documentario sul quartetto inglese diretto da Oliver Murray che racconta il lungo viaggio della band per la realizzazione di Now And Then, la loro ultima canzone.

Il documentario, uscito nella serata di ieri sul profilo YouTube della band, anticipa l’uscita del singolo prevista per questo pomeriggio alle 15 (per il videoclip diretto da Peter Jackson bisognerà invece attendere venerdì).

Now And Then ha una storia lunga 44 anni. John Lennon ne incise una demo nel 1977 che Yoko Ono donò ai compagni di band dopo la sua scomparsa. Nel 1995 Harrison ne registrò delle chitarre, ma la tecnologia non era ancora abbastanza sviluppata per recuperare al meglio la voce registrata da Lennon su nastro. Solo grazie ad una nuova tecnologia sviluppata da Peter Jackson (e utilizzata nel documentario The Beatles: Get Back), i tecnici sono riusciti ad isolare la voce di Lennon permettendo a Paul e Ringo di poterci lavorare. Il risultato lo sentiremo questo pomeriggio.