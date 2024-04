Avete sentito ‘Crooked Boy’, il nuovo EP di Ringo Starr?

Ringo Starr ha pubblicato un nuovo EP. Crooked Boy diventa così il quinto EP in tre anni per il musicista (Zoom In, Change The World, EP3, Rewind Forward) e arriva a qualche mese da “l’ultimo brano dei Beatles”, Now and Then. Dopo che il vinile era stato presentato all’ultimo Record Store Day, da ieri l’EP è stato ufficialmente pubblicato su tutte le piattaforme di streaming.

Crooked Boy contiene 4 canzoni, tutte interamente scritte e prodotte da Linda Perry (tra i suoi successi, dopo la parentesi nelle 4 Non Blondes, Beautiful di Christina Aguilera, What You Waiting For? di Gwen Stefani, Get This Party Started di Pink). Un ruolo fondamentale è anche quello di Nick Valensi degli Strokes che ha registrato le parti di chitarra dell’EP. Ringo ha dichiarato: «Linda ha realizzato un fantastico EP: lo ha prodotto nel suo studio e poi mi ha inviato le tracce, io le ho completate inserendo batteria e voce».

Nella giornata di ieri Ringo ha anche pubblicato il video di Gonna Need Someone, diretto da Johann Rashid. Nel clip, oltre alla presenza di Valensi, ci sono anche delle immagini d’epoca dell’ex Beatle: