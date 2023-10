Avete sentito il podcast di Paul McCartney in cui spiega i brani dei Beatles?

Paul McCartney ha lanciato con due episodi il suo nuovo podcast A Life In Lyrics. Il podcast è basato su The Lyrics: 1956 to the Present, l’acclamata antologia uscita nel 2021 e curata da Mecca con il poeta premio Pulitzer Paul Muldoon in cui i due discutono dei testi di 154 canzoni scritte da McCartney nell’arco della sua carriera.

A Life In Lyrics è una versione in scala ridotta dell’antologia con 12 episodi (a cadenza settimanale) che ci portano dentro la scrittura di alcuni capolavori scritti da McCartney per i Beatles. Il primo episodio è dedicato a Eleanor Rigby (da Revolver, anno 1966) mentre il secondo racconta Back in the U.S.S.R. (da White Album, 1968). Una seconda stagione con 12 episodi è prevista per febbraio 2024. Su Eleanor Rigby, ad esempio, Mecca svela alcuni aneddoti sul brano (come il titolo suggeritogli da un nome su di una lapide e un verso ispirato all’uso costante di creme da parte della madre), raccontando di aver sempre visto il brano come un film: «Ci sono due protagonisti che sono soli; lei, e poi lui. Non c’è compassione per lui, ma lui è solo. Così “All the lonely people now” diventa il ritornello. Lei muove e lui è quello che la seppellisce: si pulisce le mani, si allontana dalla tomba, “no one was saved”».

La prossima puntata di A Life In Lyrics è prevista per l’11 ottobre. Potete ascoltare il podcast su tutti i distributori digitali, ma anche su YouTube.