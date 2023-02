I Rolling Stones hanno registrato nuove canzoni con Paul McCartney e Ringo Starr

Dopo sessant’anni di amicizia e rivalità, sembra stia per arrivare il momento di ascoltare nuova musica registrata assieme da membri dei Rolling Stones e dei Beatles. Secondo quanto riportato da Variety, Paul McCartney avrebbe infatti registrato delle parti di basso per il nuovo disco degli Stones. Sempre secondo le fonti del magazine americano anche Ringo Starr sarebbe stato chiamato per suonare alcune batterie al posto di Charlie Watts, venuto a mancare nel 2021.

C’è ancora grande segretezza intorno a questo album, il primo lavoro inedito degli Stones da A Bigger Bang del 2005, ma voci sostengono che sia molto vicino alla fase di mix. Non c’è ancora stato un annuncio ufficiale, però, e non è ancora chiaro se i brani con McCartney e Starr saranno compresi in scaletta né tantomeno se i due saranno presenti negli stessi.

Le sessioni con McCartney e Starr sarebbero avvenute a Los Angeles nelle ultime settimane grazie al fondamentale intervento di Andrew Watt che nell’ultimo periodo, dopo essersi fatto un nome per le collaborazioni con Justin Bieber e Dua Lipa, è diventato uno dei produttori preferiti dai veterani del rock. Con lui hanno collaborato Pearl Jam, Iggy Pop e Ozzy Osbourne con il quale ha appena conquistato due Grammy.

Lo stesso McCartney è al lavoro con Watt per del materiale solista. Durante un Q&A sul suo sito ha confermato la collaborazione, definendo il produttore «molto interessante».