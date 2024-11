‘Deliver Me From Nowhere’, Bruce Springsteen ha fatto visita a Jeremy Allen White sul set del biopic

Il biopic su Bruce Springsteen, Deliver Me From Nowhere, è entrato in produzione la scorsa settimana con l’attore Jeremy Allen White nei panni dello stesso Springsteen. L’attore ha trascorso mesi a prepararsi per il ruolo cercando su YouTube filmati del musicista, ma durante le riprese, White si è potuto confrontare con il Boss himself quando Bruce è passato sul set del film a Bayonne, nel New Jersey.

Springsteen ha abbracciato White sorridendo, come si vede nelle foto catturate dal set. Per White stare nel New Jersey è essenziale a entrare nel personaggio tanto quanto il guardaroba fatto di giacche di pelle, blue jeans e camicie di flanella. A quanto pare, anche i dettagli sul passato del musicista non sono stati trascurati. La prima auto di Springsteen, un modello della Chevrolet Z28 Camaro lanciata negli anni Ottanta, appare sullo sfondo delle foto con White. Deliver Me From Nowhere si concentra sulla realizzazione dell’album Nebraska del 1982.

L’uscita del film è prevista per il 2025, la prima immagine di White nei panni di Springsteen è stata condivisa nel primo giorno di produzione. La star di The Bear ha attualmente 33 anni, che è l’età che aveva il musicista quando registrò il disco. La coppia è rimasta in contatto tramite messaggi e si è incrociata in vari eventi negli ultimi mesi, uno dei più recenti è stata la proiezione del documentario di Hulu Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band. White inizialmente voleva mantenere una certa distanza per permettersi di “lavorare un po’ sul mio processo prima di incontrarlo”, ha detto a Variety.

“Ho letto i copioni e ho parlato con il regista”, ha recentemente spiegato Springsteen in Musicians on Musicians di Rolling Stone mentre conversava con Zach Bryan. “Ci stanno lavorando, quindi non ho molto da dire a riguardo, ma sono entusiasta… È una storia interessante e la sceneggiatura è davvero buona. Ho un buon presentimento per il progetto”.

Scott Cooper è sceneggiatore e regista di Deliver Me From Nowhere, basato sull’omonimo libro di Warren Zanes del 2023. “Iniziare la produzione di questo film è un viaggio incredibilmente umiliante ed emozionante”, ha condiviso Cooper in una dichiarazione la scorsa settimana. “Nebraska di Bruce Springsteen ha plasmato profondamente la mia visione artistica. La rappresentazione nuda e cruda che fa l’album delle difficile prove della vita e della resilienza per me risuona nel profondo. Il nostro film mira a catturare quello stesso spirito, portando sullo schermo l’avvincente racconto di Warren Zanes della vita di Bruce con autenticità e speranza, onorando l’eredità di Springsteen in un’esperienza cinematografica trasformativa”.

Da Rolling Stone US