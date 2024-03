Jeremy Allen White interpreterà Bruce Springsteen nel film su ‘Nebraska’?

Jeremy Allen White è in trattative per interpretare Bruce Springsteen nel film sull’album Nebraska, scrive Deadline. Non è ancora stato firmato nessun accordo, ma Scott Cooper (già dietro Crazy Heart, Black Mass – L’ultimo gangster, Hostiles – Ostili e The Pale Blue Eye – I delitti di West Point) è deciso a scrivere e dirigere il film, intitolato Deliver Me From Nowhere.

Il biopic è un adattamento del libro di Warren Zanes del 2023 Liberami dal nulla: Bruce Springsteen e Nebraska. Seguirà Springsteen e il viaggio verso la realizzazione del suo sesto album in studio, una raccolta di canzoni dark ed essenziale che ha segnato una nuova direzione artistica dal rocker di Born to Run. Springsteen registrò Nebraska su 4-track cartridge nella sua camera da letto nel New Jersey qualche anno prima che lui e la E Street Band pubblicassero Born in the U.S.A.

White è reduce dall’incetta di premi per The Bear, tra i quali un Golden Globe, un Emmy e un SAG Award per la sua interpretazione di Carmy Berzatto nelle serie FX (in Italia su Disney+). Attualmente sta girando le stagioni 3 e 4 della serie a Chicago. Ultimamente l’abbiamo visto anche in The Warrior – The Iron Claw in cui interpretava il campione di wrestling Kerry Von Erich.