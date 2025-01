Jeremy Allen White sarà protagonista della miniserie dal romanzo dello scrittore di ‘Chiamami col tuo nome’

Secondo fonti vicine a Variety, Jeremy Allen White sarà il protagonista e il produttore esecutivo di una miniserie Netflix, adattamento del romanzo di André Aciman Variazioni su un tema originale (Enigma Variations).

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso lo streamer. Se dovesse andare in porto, si tratterebbe del secondo adattamento cinematografico di uno dei romanzi di Aciman. In precedenza Chiamami col tuo nome è stato trasformato in un film acclamato dalla critica con Timothée Chalamet e Armie Hammer, scritto da James Ivory e diretto da Luca Guadagnino. All’uscita del film, il film ricevette quattro nomination all’Oscar, con Ivory che vinse per la migliore sceneggiatura non originale.

Amanda Kate Shuman sarà la sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Enigma Variations, mentre Oliver Hermanus sarà il regista e produttore esecutivo. Aciman sarà produttore esecutivo insieme a White, con la produzione di Media Res.

I rappresentanti di Netflix per ora hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

White interpreterà il personaggio principale, Paul. Ecco la sinossi ufficiale del romanzo:

“Enigma Variations racconta la vita di un uomo di nome Paul, i cui amori rimangono tanto intensi e bramosi durante l’età adulta quanto lo erano nell’adolescenza. Che l’ambientazione sia l’Italia meridionale, dove da ragazzo ha una cotta per l’ebanista dei suoi genitori, o un campus innevato nel New England, dove la sua passione duratura per una ragazza che incontrerà ancora e ancora nel corso degli anni è punteggiata da incontri anonimi con gli uomini, che si tratti di un campo da tennis a Central Park o di un marciapiede di New York all’inizio della primavera. Gli attaccamenti di Paul sono inafferrabili, transitori e sempre sostenuti dal desiderio puro. Davanti a ogni passo di Paul, le sue speranze, le sue negazioni, le sue paure e i suoi rimpianti sono sempre pronti a tendergli le loro trappole. Eppure il sogno dell’amore persiste. Non sempre sappiamo cosa vogliamo. Potremmo rimanere degli enigmi per noi stessi e per gli altri. Ma prima o poi scopriamo chi abbiamo sempre saputo di essere“.

.

Attualmente White è protagonista della serie The Bear, per la quale finora ha vinto due Emmy e tre Golden Globe. La quarta stagione è attualmente in lavorazione. White è anche noto per aver interpretato Philip “Lip” Gallagher in Shameless per tutte le 11 stagioni, mentre i suoi credits cinematografici includono The Warrior – The Iron Claw e film in uscita come il biopic su Bruce Springsteen Deliver Me from Nowhere e The Mandalorian & Grogu.