Le serie da vedere ad agosto 2024

The Umbrella Academy 4

Netflix 8 agosto

The Umbrella Academy | Stagione finale | Teaser ufficiale | Netflix Italia

La famiglia disfunzionale di supereroi che combatte contro l'(ennesima) Apocalisse si prepara per la quarta e ultima (sigh!) stagione di una delle scommesse più eccentriche (e riuscite) di Netflix. Dove eravamo rimasti? Dopo il ripristino (fallito) della loro sequenza temporale by Sir Reginald, i fratelli Hargreeves sono stati privati ​​dei loro poteri e ognuno è lasciato a sé stesso. Ovviamente questa ricerca di normalità non potrà durare a lungo. Mentre nuove forze cospirano, la Umbrella Academy deve riunirsi un’ultima volta per rimettere finalmente le cose a posto. Ci aspettiamo viaggi nel tempo, scene action ed esplosioni, sempre conditi da una super colonna sonora.

Bad Monkey

Apple TV+ 14 agosto

Bad Monkey : First Look Update | Vince Vaughn | Ronald Peet | Bad Monkey series Update

Ideata da Bill Lawrence (Ted Lasso, Shrinking), che figura anche in qualità di produttore esecutivo insieme a Vince Vaughn, la nuova serie Apple TV+ segue quest’ultimo nei panni di Andrew Yancy, cacciato dal Dipartimento di Polizia di Miami e ora ispettore sanitario nelle isole Keys. Dopo essersi imbattuto in un caso che si apre con un braccio umano ripescato dalle acque dell’oceano da alcuni turisti, il nostro si rende conto che, se riuscirà a dimostrare che si tratta di un omicidio, potrà rientrare nel giro. Deve solo fare i conti con una serie di strani personaggi e una scimmia cattiva.

The Bear 3

Disney+ 14 agosto

THE BEAR - Stagione 3 (2024) Trailer SUB ITA Ufficiale | Jeremy Allen White | Disney+

Hype alle stelle per la terza stagione di The Bear, che seguirà Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) e Richie (Ebon Moss-Bachrach) mentre provano a fare tutto il possibile per portare a un alto livello The Bear – il loro vecchio locale trasformato ora in un raffinato ristorante – e nello stesso tempo a lottare per rimanere in attività. Dalla prima stagione sappiamo che ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dai propri collaboratori, ma non tutti riusciranno a stare al suo passo.

Emily in Paris 4 – Parte 1

Netflix 15 agosto

Emily in Paris - Stagione 4 | Annuncio ufficiale | Netflix Italia

Il del chick-flick di Netflix descrive la nuova stagione usando vari termini: c’è chi dice “vulnerabile”, chi “caotica”, chi butta lì un “amour“, altri optano per “straziante” o “audace”. Alla fine arriva Philippine Leroy-Beaulieu (aka Sylvie), che taglia corto: “Basta una parola: vendetta”. Ok, ora siamo davvero curiosi. La sinossi recita: Emily (Lily Collins) è in crisi, prova sentimenti forti per Alfie (Lucien Laviscount) e Gabriel (Lucas Bravo), ma quest’ultimo aspetta un figlio dalla sua ex (Camille Razat). Dal canto suo, Alfie ha capito che tra la sua compagna e lo chef c’è qualcosa. E intanto l’agenzia è al centro di pesanti cambiamenti. Pare però il gran finale sia ambientato nientemeno che a Roma con una new entry nel cast, l’italiano Eugenio Franceschini. Daje.

Only Murders in the Building 4

Disney+ 27 agosto

ONLY MURDERS IN THE BUILDING - Stagione 4 (2024) Trailer SUB ITA Ufficiale | Disney+

Dopo tre (irresistibili) stagioni di “misteriosi omicidi a Manhattan” (con l’ultima ambientata a Broadway starring Meryl Streep, che tornerà nel capitolo 4), la nuova avventura mystery di Charles, Oliver e Mabel li porta sulla West Coast, a Los Angeles. Si ritroveranno in uno Studio hollywoodiano dove stanno girando un film sul loro podcast, e poi via, di nuovo a New York per un’altra indagine sui residenti della West Tower dell’Arconia (chi sa, sa). Toglieteci tutto ma non questo terzetto delle meraviglie: Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. A cui si aggiungono come new entry Eva Longoria, Molly Shannon, Eugene Levy e Zach Galifianakis.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 2

Prime Video 29 agosto

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere - Nuova Stagione | Teaser Ufficiale

Sauron è tornato. Scacciato da Galadriel, senza esercito né alleati, ora deve riprendere le forze e supervisionare la creazione degli Anelli del Potere, che gli permetteranno di legare tutti i popoli della Terra di Mezzo alla sua sinistra volontà. Charlie Vickers torna nel ruolo del Signore Oscuro con nuove sembianze. Elfi e nani, orchi e uomini, stregoni e Pelopiedi: la nuova stagione della serie kolossal (la più costosa di sempre: 1 miliardo di euro) basata sul ciclo di Tolkien immerge anche i suoi personaggi più amati e vulnerabili in un mare di oscurità, sfidando ciascuno a trovare il proprio posto in un mondo che si trova sempre di più a un passo dalla catastrofe. Buona la seconda?