Armie Hammer tornerà a recitare per il grande schermo. È la prima volta da quando, nel 2021, si erano gonfiate le accuse di stupro e cannibalismo rivolte all’attore di Call Me By Your Name da alcune ex e da donne con cui avrebbe fatto sexting su Instagram. Ora, con un post condiviso sui social in cui si legge «back in the saddle», di nuovo in sella, e in cui si vede il copione di un film, Hammer ha confermato il suo ritorno. Che avverrà con il western Frontier Crucible, diretto da Travis Mills.

La “cancellazione” di Hammer era cominciata a partire dal leak di alcuni messaggi (poi accreditati come falsi) in cui esprimeva desideri cannibali verso il corpo di alcune sue frequentazioni femminili. Da lì era stato scoperchiato un vaso di Pandora, che andava dal tradimento della ex moglie Elizabeth Chambers alle regole che avrebbe imposto alle sue fidanzate; e poi la passione per il bondage giapponese, alcuni guai economici, e l’abitudine di presentare tutte le sue fiamme alla madre ultracattolica.

Da lì alle accuse di stupro il passo era stato breve, e sulle sue perversioni era stato prodotto anche un documentario, House of Hammer. Ad accusarlo per prima davanti al tribunale era stata una donna a febbraio 2021. I fatti sarebbero avvenuti nel 2017 durante quattro ore di violenza in cui la querelante avrebbe anche pensato che Hammer potesse arrivare a ucciderla.

A seguito delle sue accuse ne erano arrivate altre di ex frequentazioni dell’attore (la modella Paige Lorenz, per esempio, lo aveva accusato di averla inciso la lettera A nel pube; altre avevano descritto atti BDSM “spaventosi”). Nel 2021 Hammer, seppur mai dichiarandosi colpevole, aveva ammesso di essere stato emotivamente violento: «Prendevo queste donne, le portavo questo vortice di viaggi, sesso, droghe e grandi emozioni – e poi, non appena avevo finito, le lasciavo e passavo alla prossima, lasciando quella precedente che si sentiva abbandonata o usata».

Infine, nel 2023 la star era stato assolto dalle accuse dal procuratore distrettuale della contea di Los Angeles per la difficoltà nel provare che quanto riferito fosse realmente connesso a un caso di violenza e abuso, quindi non consensuale.