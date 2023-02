Nuovi guai per Armie Hammer

Un giudice ha archiviato un ordine restrittivo contro Armie Hammer mercoledì dopo che l’attore e una donna di 26 anni, che lo ha accusato di averla soffocata durante un incontro sessuale, non si sono presentati per un’udienza in tribunale ad Aspen, in Colorado.

La donna, che Rolling Stone ha scelto di non nominare, ha depositato documenti nella contea di Pitkin il 1 febbraio (ma non ha risposto a una richiesta di commento). Nelle scorse settimane, Hammer ha rilasciato la sua prima intervista dopo due anni, dove insisteva che tutti i suoi rapporti fossero consensuali per difendere dalle accuse di stupro, di avere fantasie basate sulla violenza e un fetish per il cannibalismo.

Il magistrato aveva emesso un ordine restrittivo temporaneo il 3 febbraio e mercoledì ha deciso che, poiché entrambe le parti erano assenti, il caso sarebbe stato archiviato. Ha anche aggiunto che potrebbe ripresentare la pratica.

L’avvocato di Hammer, Andrew Brettler, aveva negato l’accusa, affermando che Hammer non la conosceva e che poteva provare di non trovarsi a New York City nel giorno indicato nell’ordinanza. “Non prevediamo che il tribunale concederà l’ordine restrittivo”, ha aggiunto martedì.

Nella richiesta la donna afferma che lei e Hammer avevano una storia di sesso consensuale, in cui hanno accettato di usare una “parola di sicurezza” e fare un segnale “in situazioni in cui era troppo per uno di noi”, si legge negli atti giudiziari.

Durante un incontro la scorsa estate a New York City, la donna sostiene che Hammer “mi abbia soffocato durante un rapporto sessuale che mi ha portato a perdere conoscenza”. Ricordando i suoi precedenti incontri con Hammer, la donna sostiene che il “comportamento violento di Hammer è peggiorato, ma questa è stata la prima volta in cui ho sentito che era andato del tutto troppo oltre perché l’ho pregato di fermarsi, usato la nostra parola di sicurezza e picchiettato sulla spalla”.

La donna afferma che Hammer era sotto l’influenza di alcol, ecstasy e ketamina durante la presunta aggressione. Sostiene che il 27 gennaio Hammer l’aveva contattata dopo mesi: “Vorrei non essere più contattata”, ha scritto. Nella domanda si è identificata come vittima di violenza sessuale.