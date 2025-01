Armie Hammer torna al cinema: «Mi propongono più ruoli di quelli che posso accettare»

«Mi propongono più ruoli di quelli che posso accettare. Rifiutare il primo lavoro dopo quattro anni di merda, be’, è stata la sensazione più bella del mondo».

Armie Hammer sta per tornare al cinema, e lo farà con due nuovi ruoli già confermati. Anche se, in una recente intervista rilasciata al podcast Your Mom’s House, sembra che i lavori potrebbero moltiplicarsi nel breve periodo. La notizia del ritorno del “cannibale di Hollywood” sul set era arrivata alla fine di ottobre dell’anno scorso, quando era circolata la notizia che Hammer sarebbe stato nel cast del western Frontier Cruciale, diretto da Travis Mills.

Ora, un’esclusiva di Variety ha confermato già un altro ruolo per l’attore: un “buono” dalla parte della legge nel nuovo film di Uwe Boll, The Dark Knight (ma no, non c’entra con Batman). Le riprese dovrebbero cominciare il 27 gennaio in Croazia.

I rappresentanti di Hammer non hanno risposto alle richieste di commento da parte della testata.