Armie Hammer ha vinto: niente processo per violenza sessuale

Dopo più di due anni di indagini, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha deciso di non sporgere denuncia per violenza sessuale contro Armie Hammer. Una donna, che si fa chiamare Effie, ha affermato che Hammer l’aveva violentata nel 2017 e aveva abusato fisicamente di lei nel corso di una relazione di quattro anni. Lo ha denunciato alla polizia nel febbraio 2021.

“I casi di violenza sessuale sono spesso difficili da dimostrare, motivo per cui incarichiamo i nostri pubblici ministeri più esperti di esaminarli”, ha spiegato in una nota Tiffiny Blacknell, direttore dell’ufficio dell’Ufficio delle comunicazioni del procuratore distrettuale. “In questo caso, hanno condotto un esame estremamente approfondito, ma hanno stabilito che al momento non ci sono prove sufficienti per accusare Hammer di un crimine”.

“In qualità di pubblici ministeri, abbiamo la responsabilità etica di procedere per i casi che possiamo provare oltre ogni ragionevole dubbio”, ha continuato Blacknell. “Sappiamo che è difficile per le donne denunciare un’aggressione sessuale. Anche quando non possiamo andare avanti con un procedimento giudiziario, i nostri rappresentanti del servizio alle vittime saranno a disposizione di coloro che cercano i nostri servizi. A causa della complessità della relazione e dell’incapacità di provare un incontro sessuale forzato e non consensuale, non siamo in grado di provare il caso oltre ogni ragionevole dubbio”.

In un post Instagram Hammer ha scritto: “Sono molto grato al procuratore distrettuale per aver condotto un’indagine approfondita e per essere giunto alla conclusione che sono rimasto a guardare per tutto questo tempo, che non è stato commesso alcun crimine”, ha detto. “Non vedo l’ora di iniziare quello che sarà un processo lungo e difficile per rimettere insieme la mia vita ora che il mio nome è stato ripulito”.

Effie, che ha utilizzato l’account Instagram House of Effie, ha iniziato a pubblicare screenshot di messaggi tra lei e Hammer due anni fa. Qui Hammer dettagliava fantasie di stupro, sesso violento e cannibalismo. Successivamente altre donne si sono fatte avanti con accuse simili. Effie ha partecipato a una conferenza stampa del marzo 2021 con l’avvocato Gloria Allred, in cui la donna ha descritto un presunto stupro avvenuto nell’arco di quattro ore nell’aprile 2017. “Pensavo che mi avrebbe ucciso”, ha detto. (Hammer ha negato le accuse, dicendo che l’incontro è stato consensuale.)

“Sono delusa dalla decisione del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles di non perseguire Armie Hammer”, ha detto Effie a Rolling Stone. “Ho sentito il dovere di parlare e presentare una denuncia per cercare di ritenere Armie responsabile di tutti i danni e traumi che mi ha causato e per proteggere altre donne dall’esperienza di abusi simili. Mi è costato molto parlare e sporgere denuncia. Da quando mi sono fatta avanti, ho ricevuto minacce di morte e di stupro, innumerevoli aggressioni e vessazioni atroci e incessanti. Credo che molte delle vittime di Armie avessero paura di farsi avanti. La mia speranza è che un giorno gli stupratori non la facciano franca”.

In seguito alle dichiarazioni di Effie, diverse altre donne si sono fatte avanti con accuse simili. Paige Lorenze ha affermato che Hammer era interessato a “mangiarle le costole” e le aveva inciso una “A” nella carne, mentre un’altra, Courtney Vucekovich, ha affermato di essere stata “manipolata” con atti BDSM che l’hanno “francamente spaventata”. L’anno scorso è uscita una docuserie sulle accuse contro Hammer, House of Hammer.

Lo scorso febbraio, Hammer ha rilasciato un’intervista ad Air Mail in cui smentiva di nuovo abusi e aggressioni, ma ammetteva di essere stato emotivamente violento. “Prendevo queste donne, le portavo questo vortice di viaggi, sesso, droghe e grandi emozioni – e poi, non appena avevo finito, le lasciavo e passavo alla prossima, lasciando quella precedente che si sentiva abbandonata o usata”, ha affermato.

Lo stesso mese dell’intervista un giudice di Aspen, in Colorado, ha emesso un’ordinanza restrittiva contro Hammer presentata da una donna. Poiché né la donna né Hammer si erano presentati in tribunale, il giudice ha archiviato tutto, dicendo che poteva essere presentata di nuovo. La donna aveva affermato che lei e Hammer avevano una “parola di sicurezza”, ma che Hammer “mi aveva soffocato durante i rapporti sessuali che mi avevano portato a perdere conoscenza”, ignorando la parola di sicurezza. Ha affermato che Hammer era sotto l’influenza di alcol, ecstasy e ketamina in quel momento. L’avvocato di Hammer ha negato l’accusa in una dichiarazione a Rolling Stone.

Da quando Effie si è fatta avanti, l’industria cinematografica ha voltato le spalle a Hammer, che una volta era visto come una star emergente dopo l’uscita di Chiamami col tuo nome. Variety riferisce che l’agenzia di Hammer, la WME, lo ha abbandonato e tutte le produzioni in cui era coinvolto lo hanno licenziato all’inizio del 2021. Un film in cui è apparso, Assassinio sul Nilo, è uscito nel febbraio 2022 perché rifare la sua parte di riprese sarebbero state troppo costose. Il film è stato un flop, forse proprio a causa delle accuse contro Hammer.

Da Rolling Stone US