All’inizio della sua carriera a Timothée Chalamet è stato detto che non aveva il fisico giusto

Timothée Chalamet ha detto che gli è stato consigliato di aumentare di peso quando da giovane attore si presentava alle audizioni per grandi film.

“Se facevo il provino per Maze Runner – Il labirinto o Divergent o titoli simili che stavano emergendo quando ho iniziato, il feedback era sempre, ‘Non hai il fisico giusto'”, ha detto Chalamet in un’intervista con Zane Lowe di Apple Music. “C’è stato un agente che mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Devi ingrassare’, fondamentalmente – non in modo aggressivo, ma insomma, hai capito”.

Chalamet ha paragonato l’esperienza di ricerca della propria strada a Hollywood a quella di Bob Dylan durante i suoi primi anni in Minnesota. Chalamet interpreterà infatti Dylan nel film biografico musicale A Complete Unknown.

“Ho trovato la mia strada in questi film molto personali”, ha detto Chalamet. “Per [Dylan], era la musica folk. Non poteva tenere una band rock and roll perché sarebbero stati tutti assunti da altri ragazzi che avevano più soldi, letteralmente, in Minnesota”.

Invece di provare a cambiare il suo tipo di corporatura per ottenere ruoli in film di successo, Chalamet ha detto di aver trovato uno “stile molto personale” di film, come Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy, Lady Bird, Piccole donne, Miss Stevens e Hot Summer Nights.

“Erano film con un budget più piccolo, ma molto – non so come dirlo altrimenti – ben fatti, che hanno iniziato a esistere al cinema. È qui che ho trovato il mio ritmo, la mia sicurezza, il mio flusso, come volete chiamarlo”, ha aggiunto Chalamet.

Chalamet avrebbe poi ottenuto il ruolo da protagonista in blockbuster come Wonka e la saga di Dune. Tra Wonka e Dune: Parte Due, Chalamet ha recitato in due film che hanno incassato ciascuno più di 200 milioni di dollari a livello nazionale in otto mesi, battendo il record di incassi stabilito più di 45 anni fa da John Travolta, con La febbre del sabato sera e Grease.