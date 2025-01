Timothée Chalamet ha suonato 3 canzoni di Bob Dylan al SNL

Ieri sera Timothée Chalamet è tornato per la terza volta da SNL, questa volta nella duplice veste di presentatore e ospite musicale. Visto il grande successo di pubblico che A Complete Unknown, il biopic su Bob Dylan interpretato dall’attore, Tiimothée (a cui abbiamo dedicato la nostra ultima digital cover) ha deciso di esibirsi con tre brani del cantautore americano.

«Ho scelte delle canzoni di Bob Dylan che forse non conoscete, ma che sono le mie preferite», ha spiegato durante il monologo di inizio puntata, salendo poi sul palco per eseguire, sia alla voce che alla chitarra, Tomorrow is a Long Time, Outlaw Blues e Three Angels, quest’ultima accompagnato al pianoforte da James Blake.

I video delle esibizioni:

Timothée Chalamet: Tomorrow Is a Long Time (Live) - SNL

