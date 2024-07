I film da vedere a luglio 2024

Un piedipiatti a Beverly Hills – Axel F

Mark Molloy su Netflix dal 3 luglio

Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Annunciato già negli anni ’90, arriva solo ora il quarto capitolo della saga di crime comedy starring Eddie Murphy. Dopo la morte di un vecchio amico, il tenente del Dipartimento di polizia di Detroit Axel Foley torna a Beverly Hills per indagare sulla corruzione all’interno della polizia locale, insieme a sua figlia e al suo ex fidanzato. Nel cast anche Joseph Gordon-Levitt e Kevin Bacon.

Horizon: An American Saga – Capitolo 1

Kevin Costner al cinema dal 4 luglio

Horizon: An American Saga | Trailer Ufficiale

Tra Balla coi lupi e Yellowstone, Kevin Costner torna nella “sua” Frontiera. Montana, 1859. Due anni prima della Guerra di Secessione, carovane di coloni si installano lungo il fiume, ma gli indiani non ci stanno: è la loro terra. Intanto in Wyoming, un avventuriero solitario (Costner) e una prostituta intraprendente (Sienna Miller) fuggono da un cavaliere vendicativo che vorrebbe mettere le mani sul bambino che conducono con loro.

Io & Sissi

Frauke Finsterwalder al cinema dal 4 luglio

IO & SISSI (2024) Trailer ITA | Sandra Hüller, Tom Rhys Harries | Film Romantico

La portentosa Sandra Hüller di Anatomia di una caduta e La zona d’interesse torna nei panni della “dama di compagnia” dell’imperatrice Sissi negli ultimi giorni della sua vita. Frauke Finsterwalder firma un non-biopic modernissimo, presentato alla Berlinale 2023, che racconta l’icona dell’aristocrazia europea di fine Ottocento quando viveva in Grecia, lontana dal marito Francesco Giuseppe. Mentre il suo mondo sta lentamente crollando…

Fly Me to the Moon – Le due facce della Luna

Greg Berlanti al cinema dall’11 luglio

Fly Me to the Moon: Le due facce della Luna - Dall'11 luglio al cinema - Trailer Ufficiale

Mentre impazzano i preparativi per il lancio dell’Apollo 11, la NASA assume la pubblicista Kelly Jones con il compito di rendere il progetto più interessante per il pubblico americano. E, soprattutto, per preparare in segreto un finto allunaggio nel caso quello vero non si verificasse. Rom-com a sfondo “spaziale” con due divi amatissimi e sexyssimi: Scarlett Johansson e Channing Tatum. Si vola.

Immaculate – La prescelta

Michael Moan al cinema dall’11 luglio

immaculate - La prescelta - Trailer Ufficiale

Horror estivi ne abbiamo? Certo che sì. Ecco servita la storia di una giovane novizia (la Sydney Sweeney di Euphoria e Tutti tranne te) che arriva in Italia e scopre un convento infestato di segreti diabolici (sorpresa, eh?). Tensione, splatter, un’ottima dose di gore, e una nuova scream queen in town. E ci sono anche le nostre Benedetta Porcaroli e Simona Tabasco.

Il mistero scorre sul fiume

Wei Shujun al cinema dall’11 luglio

ONLY THE RIVER FLOWS (2023) | Official Teaser

Tratto dal racconto Errore in riva al fiume di Yu Hua, il film di Wei Shujun mette in scena l’indagine di Ma Zhe, capo della polizia di un piccolo villaggio rurale, sull’omicidio di un’anziana trovata morta sul letto di un fiume. Il colpevole pare sin da subito evidente: tutte le piste portano a dedurre che si tratti del pazzo del villaggio, che la vittima aveva adottato negli ultimi tempi. Ma…

Non riattaccare

Manfredi Lucibello al cinema dall’11 luglio

NON RIATTACCARE | Trailer ufficiale HD

Una specie di Locke italiano e al femminile, con protagonista la bravissima Barbara Ronchi (David di Donatello per Settembre e vista in Era ora e Rapito). In una notte di lockdown, Irene (Barbara Ronchi) riceve una telefonata da Pietro (Claudio Santamaria), il suo ex compagno. Si dovrà mettere in viaggio per chiudere un conto in sospeso col suo passato. Altro “notturno” per Manfredi Lucibello, già regista di Tutte le mie notti.

Svaniti nella notte

Renato De Maria su Netflix dall’11 luglio

Svaniti nella notte | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Dopo che i loro figli piccoli scompaiono misteriosamente nel cuore della notte nella periferia di Bari, Pietro (Riccardo Scamarcio) e Elena (Annabelle Wallis), una coppia in crisi, iniziano una disperata ricerca per rintracciarli, adottando misure drastiche per salvarli. Renato De Maria torna a dirigere Riccardo Scamarcio, sempre su Netflix, dopo Lo spietato. E aumenta il carico di tensione.

Twisters

Lee Isaac Chung al cinema dal 17 luglio

TWISTERS - Trailer Ufficiale 2

Una coppia di cacciatori di tornado rischia la vita nel tentativo di testare un sistema sperimentale di allerta meteorologica. Il reboot di Twister, re dei blockbuster catastrofici uscito nel 1996, schiera i neodivi Daisy Edgar-Jones (Normal People, La ragazza della palude) e Glen Powell (Top Gun: Maverick, Tutti tranne te). Alla regia, inaspettatamente, Lee Isaac Chung, consacrato dal premiatissimo Minari e qui in svolta action.

L’ultima vendetta

Robert Lorenz al cinema dal 17 luglio

L'ULTIMA VENDETTA (2024) Trailer ITA | Liam Neeson, Kerry Condon | Film d'Azione

Dove c’è Liam Neeson, c’è vendetta. Belfast, 1974. Tre terroristi hanno appena fatto esplodere un pub dove sono morte sei persone tra cui tre bambini. Durante la fuga si fermano presso la cittadina costiera di Glencolmcille dove vive Finbar Murphy, un uomo dall’oscuro passato che ora conduce un’esistenza tranquilla. Ma non sarà tranquilla ancora per molto… Nel cast anche i veterani Ciarán Hinds e Colm Meaney, più la Kerry Condon degli Spiriti dell’isola.

Padre Pio

Abel Ferrara al cinema dal 18 luglio

Padre Pio - Official Trailer (2023) Shia LaBeouf, Cristina Chiriac, Marco Leonardi

Abel Ferrara, ormai di stanza a Roma, va in Puglia per raccontare la storia del giovane Padre Pio (Shia LaBeouf, che per il ruolo ha preso lezioni di “fede”). La origin story del sacerdote si intreccia con quella dei cittadini di San Giovanni Rotondo nel primo dopoguerra, compreso l’eccidio del 1920 in cui persero la vita quattordici persone appartenenti al Partito Socialista. Nel cast anche Marco Leonardi e Asia Argento.

Deadpool & Wolverine

Shawn Levy al cinema dal 24 luglio

Deadpool & Wolverine | Trailer Ufficiale | Dal 24 Luglio al Cinema

“Du superhero is mei che uan“. La Time Variance Authority strappa l’irresponsabile eroe Deadpool dalla sua vita tranquilla, e lo sbatte in una missione accanto a Wolverine che cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe. Di multiversi/crossover non ne avevamo abbastanza? Evidentemente no. La Marvel punta a prendersi un’estate piuttosto piatta mettendo in prima linea Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Bisseranno i fasti che furono degli Avengers?

Il ministero della guerra sporca

Guy Ritchie su Prime Video dal 25 luglio

Il Ministero della Guerra Sporca | Trailer Ufficiale | Prime Video

Dopo il successo della serie ispirata al suo The Gentlemen, il prolificissimo Guy Ritchie torna con l’adattamento del romanzo di Damien Lewis che racconta la parabola della Special Operations Executive, un’organizzazione segreta britannica formata nel 1940 su istigazione del Primo Ministro Winston Churchill per condurre attività di spionaggio e sabotaggio nell’Europa occupata dai nazisti. Tra i volti in scena, Henry Cavill, Eiza González, Henry Golding e Alex Pettyfer.