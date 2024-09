Venezia 81: W3BFLIX e la nuova frontiera dell’intrattenimento partecipativo

Il mondo dell’intrattenimento sta per entrare in una nuova era. Alla 81ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, tra premi, celebrazioni e tappeti rossi, un annuncio ha segnato un importante passo avanti nel mondo dell’intrattenimento: la piattaforma W3BFLIX, attraverso una collaborazione con Rolling Stone Italia e RS Productions, si prepara a trasformare il nostro modo di fruire e partecipare al mondo del cinema e dei contenuti digitali. È un cambio di paradigma che coinvolge lo spettatore, non più semplice consumatore, ma parte attiva del processo creativo.

Al cuore di questa visione c’è l’idea che quello che noi chiamiamo entertainment non debba più essere un’esperienza unidirezionale, ma un dialogo. In un contesto in cui le tecnologie Web 3.0 stanno ridisegnando i confini della produzione e distribuzione dei contenuti, W3BFLIX si pone come il ponte tra i creatori e il pubblico, aprendo le porte a una partecipazione diretta, autentica e immersiva. Non si tratta solo di guardare passivamente uno schermo, ma di vivere attivamente un’esperienza collettiva in cui ogni utente diventa parte di una comunità dinamica, premiata per il proprio contributo.

Patrice Poujol, CEO di W3BFLIX, ha sottolineato durante l’evento organizzato da Forbes Italia a Venezia come il coinvolgimento del pubblico sia la chiave per il futuro dell’intrattenimento: «L’era del consumo passivo è finita», ha dichiarato, evidenziando come il modello della piattaforma permetta agli utenti non solo di guardare, ma di partecipare attivamente, creando e condividendo contenuti, e venendo ricompensati per questo. Una promessa che va oltre lo streaming e che trasforma la fruizione in un’esperienza profondamente interattiva.

Dietro questo approccio innovativo c’è la potenza della tecnologia blockchain. W3BFLIX ha integrato un sistema decentralizzato che sfrutta le potenzialità dell’ ecosistema TON e di STON.fi, permettendo agli utenti di guadagnare token interagendo con i contenuti. Un esempio di questo nuovo paradigma, già testato attraverso una collaborazione con Binance, è il modello “Watch-to-Earn”, che premia gli utenti con criptovalute per il loro impegno attivo. Non è solo una questione di visualizzazioni: ogni interazione diventa un tassello di un ecosistema più ampio, in cui il valore della partecipazione viene riconosciuto e premiato.

In questa visione, le collaborazioni strategiche giocano un ruolo fondamentale. RS Productions, ora azionista di W3BFLIX, fornirà contenuti esclusivi per arricchire l’offerta della piattaforma, mentre Rolling Stone Italia non si limiterà a un semplice supporto mediatico, ma contribuirà in modo sostanziale alla crescita e al consolidamento della community. Pietro Peligra, CEO di RS Productions e Rolling Stone Italia, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, definendolo “ambizioso e dirompente”, un’iniziativa che cambierà il volto dell’intrattenimento digitale.

Questo nuovo modo di intendere l’intrattenimento non si limita a ridefinire il ruolo dello spettatore, ma apre anche scenari inediti per il futuro delle produzioni. Gli utenti di W3BFLIX possono co-finanziare film e serie, ottenere accesso esclusivo dietro le quinte, e persino partecipare fisicamente alle riprese. Ogni contenuto diventa così una porta verso nuove esperienze, in cui la distanza tra il pubblico e i creatori si riduce sempre di più.

L’annuncio della partnership è stato solo il primo passo di un percorso che mira a ridefinire il concetto stesso di community nel mondo del cinema e dell’intrattenimento. W3BFLIX non è solo una piattaforma tecnologica, è una visione che abbraccia il futuro, un’idea in cui la creatività non è più confinata nelle mani di pochi, ma diventa un processo collettivo, condiviso e partecipato. La blockchain, in questo contesto, diventa lo strumento per rendere tutto ciò possibile, garantendo trasparenza, sicurezza e la possibilità di premiare ogni contributo in modo equo e decentralizzato.

Nel frattempo, mentre a Venezia si celebra il cinema tradizionale nella sua forma più alta e interessante, W3BFLIX guarda oltre. Il progetto prevede la costruzione di un’infrastruttura decentralizzata per l’hosting e la condivisione di video, aprendo la strada a un sistema di distribuzione dei contenuti che supera i limiti delle piattaforme attuali. L’obiettivo è quello di abbattere le barriere tra creatori e pubblico, rendendo l’intrattenimento un’esperienza fluida e condivisa, dove ognuno può contribuire attivamente e beneficiare del successo collettivo.

In questo nuovo scenario, W3BFLIX non sta solo assistendo al futuro dell’intrattenimento: lo sta costruendo.