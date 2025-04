Andy dei Bluvertigo e KIWI: il DJ set fluo che mancava alla Design Week

Bisogna ammettere che per per Andrea “Andy” Fumagalli, un musicista che ci ha abituato sin da subito a outfit e makeup squisitamente anni ‘80, non dev’essere stato difficile entrare nel mood fluo di The +mini Experience: trucco rosa shocking sugli occhi, pantaloni argentati e via pronti per suonare.

Con il DJ set di ieri, il tastierista e cofondatore dei Bluvertigo ha inaugurato una settimana di party ed eventi nello spazio che KIWI Vapor si è ritagliata nel cuore della Design Week, in Via Tortona 10. Nello specifico, l’opera di Andy consiste in “Energy Unleashed”, una stanza che si trasforma con colori fluorescenti e luci ultraviolette, in un trip di colori che ha ottenuto l’effetto onirico desiderato.

Ma a un musicista si chiede prima di tutto di suonare, ed è infatti col suo DJ set che Andy ha attratto le orecchie delle migliaia di persone che passavano davanti allo spot di KIWI. Con una miscela altamente reattiva di new wave, funk e grandi classici da dancefloor rimpolpati e remixati con casse più potenti e bassi più performanti (da Last Night a Dj Saved My Life a Don’t Stop ‘Til you Get Enough di Michael Jackson), Andy ha fatto sgambettare mezza Via Tortona.

Insieme a lui, per completare l’experience, anche Alvin, artista che con il suo quadro “Lost in Puff Paradise” (già esposto a una delle ultime Biennali Arte veneziane) ha dato il tocco etereo alla sua room, tra nuvole molto simili a quelle che si sollevano quando te la svapi in allegria. E poi John Blond, artista siciliano che con la sua mirror room “Reflections of Flavor”: esplora il mondo dei sapori attraverso giochi di luce e riflessi.

Dopo un paio d’ore di onorato lavoro in consolle, Andy saluta tutti, si dedica a un bel po’ di selfoni coi fan e chiude la serata inaugurale di questa Design Week secondo KIWI.