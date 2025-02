Rocco Hunt, un caffé per affrontare Sanremo

Il caffè e la musica hanno qualcosa in comune: sono entrambi capaci di evocare ricordi e di unire le persone. E non è di certo un caso se sono decine gli artisti che lo hanno citato nelle canzoni. Quest’anno è il turno di Rocco Hunt, che è tornato a Sanremo con Mille Vote Ancora, in cui racconta il legame indissolubile con la sua terra e con i ricordi.

Ed è proprio nel video che il caffé diventa il filo conduttore di un viaggio nella memoria. Quale occasione migliore, quindi, durante la settimana del Festival, per fare colazione con lui all’interno del Sony Music Store, dove il caffè Lavazza A Modo Mio è stato abbinato a speciali creazioni del pastry chef Marco Pedron. Un’occasione per vivere l’esperienza di Mille Vote Ancora in modo ancora più intenso e personale.

Tra il ricordo dei caffé della nonna e di quello con il giornalista Federico Vacalebre, durante il quale ha ricevuto una chiamata da Pino Daniele che «voleva invitarmi al suo concerto», Rocco ha raccontato cos’è per lui tornare al Festival, tra i ricordi del suo primo Sanremo e i progetti per quest’anno: due concerti evento alla Reggia di Caserta e al Forum di Assago.

Nei prossimi mesi, Lavazza e Rocco Hunt proseguiranno questo viaggio attraverso nuove iniziative sul territorio, con l’obiettivo portare nuova musica ed emozioni ai fan. Tutto tra un caffé e l’altro.