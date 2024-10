RefrigiWear e X Factor: un incontro di stile, musica e innovazione

RefrigiWear, celebre marchio di abbigliamento outdoor, ha scelto il palcoscenico di X Factor Italia per ribadire ancora una volta il suo legame profondo con la musica e la creatività. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il brand rinnova la partnership con il talent show di Sky Original, prodotto da Fremantle, e si conferma punto di riferimento per un pubblico giovane, dinamico e sempre attento alle tendenze.

«Il palco di X Factor è una piattaforma dove talento, originalità e innovazione trovano massima espressione» afferma Tommaso Rossi, Owner e General Manager dell’azienda: «Un contesto che riflette perfettamente l’anima di RefrigiWear». Il brand, infatti, vuole che ogni capo di abbigliamento racconti una storia: quella di chi, come i concorrenti di X Factor, porta avanti la propria autenticità con determinazione. Proprio come un artista che si distingue per la sua performance, RefrigiWear costruisce il proprio successo grazie a una fusione di tradizione e innovazione, due pilastri fondamentali validi sia per il mondo della moda – anche sportiva, sempre più importante nel panorama contemporaneo – che per quello della musica.

Nel 2024, RefrigiWear non celebra solo la partnership con X Factor, ma anche un anniversario significativo: l’azienda compie infatti 70 anni. La nuova collezione Autunno/Inverno 2024, chiamata DAYBREAK, è il coronamento di una storia di resilienza e innovazione. Nata nel lontano 1954 nel celeberrimo Meatpacking District di New York (oggi hub del fashion più innovativo), RefrigiWear ha sempre saputo mantenere la sua autenticità, pur rispondendo alle sfide del presente.

La collezione DAYBREAK rappresenta un vera e proprio nuovo capitolo per il brand. È un omaggio alle radici dell’azienda, ma anche uno sguardo audace verso il futuro. Capi iconici come l’Original Vest e l’Original Parka vengono reinterpretati con materiali innovativi, come il Diamond Ripstop e il 3-Layer, perfetti per affrontare le condizioni climatiche più estreme senza rinunciare allo stile.

Altro elemento importante è la volontà di RefrigiWear di fare squadra. Come nella musica, il successo parte dal talento individuale, ma è frutto di un lavoro di più persone che mettono insieme le proprie eccellenze per raggiungere (e superare) gli obiettivi. Collaborazioni con leader internazionali come Primaloft e DuPont, l’utilizzo di materiali sostenibili come la piuma certificata RDS e l’inserimento di tessuti riciclati dimostrano che il marchio si impegna per un futuro più green e responsabile. Eppure, in questo viaggio verso l’innovazione, non dimentica mai le sue radici. L’uso del leggendario tessuto Original Oxford, recuperato dagli archivi storici, simboleggia il rispetto per la tradizione che ha fatto di RefrigiWear un punto di riferimento nel mondo dell’outerwear.

La presenza di RefrigiWear su un palcoscenico come X Factor è una dichiarazione di valori: attraverso il suo impegno costante nel campo dell’intrattenimento e del lifestyle, il marchio parla a una generazione che cerca autenticità, innovazione e un forte senso di identità.

Anche quest’anno, la gestione della strategia di comunicazione e delle performance digitali di RefrigiWear è affidata a L2T Agency, che ha il compito di valorizzare la presenza del marchio nel contesto del celebre talent show, trasmesso su Sky e in chiaro su TV8.